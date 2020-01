Chi è Johnny Depp, il celebre attore, bello e maledetto, adorato dal pubblico femminile per il suo charme e il suo stile fuori dagli schemi

Scopriamo tutti i segreti di Johnny Depp, attore della saga di Pirati dei Caraibi e in Blow, tra gli altri, ospite della prima puntata di C’è Posta Per Te.

Chi è Johnny Depp

Nasce il 9 giugno del 1963, sotto il segno dei gemelli, a Owensboro, nello stato del Kentucky.

Appassionato di musica, fonda una band con la quale prova a entrare nel mondo della discografia. Dopo l’incontro con Nicolas Cage, però, cambierà rotta e, dopo essere stato notato, entrerà nel settore cinematografico

Depp viene ritenuto oggi un interprete versatile, noto per l’eccentrico carattere che dona ai suoi personaggi. Oggi figura come uno degli attori più validi e carismatici della sua generazione.

Nel corso della sua carriera, riceve un Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale per Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street. Viene candidato 10 volte al premio già citato e tre volte agli Oscar, come miglior attore protagonista per La maledizione della prima luna, per Neverland – Un sogno per la vita e sempre per Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street.

Nel 2020 è nel cast di Minamata, il film di Andrew Levitas, dove Depp interpreta i panni di Eugene Smith, il fotografo che, per mezzo di un’inchiesta, ha testimoniato gli effetti della malattia di Minamata, causata dal rilascio di metilmercurio nelle acque reflue, sugli abitanti di un villaggio giapponese.

L’11 gennaio del 2020 è tra gli ospiti della prima puntata di C’è posta per te, il programma di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi.

Chi è la figlia e il figlio?

Jonny Depp ha due figli, John “Jack” Christopher Depp III e Lily-Rose Melody, nati dalla relazione tra l’attore e Vanessa Paradis.

In particolare, Lily-Rose Melody, è nota al grande pubblico per essere attiva, come il padre, nel mondo dello spettacolo.

Poco più che sedicenne inizia a lavorare come modella, e nel 2016 è la più giovane testimonial del profumo più venduto al mondo, Chanel Nº 5 L’Eau.

Sfila, viene fotografata, è testimonial di altri brand ed esordisce anche al cinema, debuttando come attrice con un piccolo ruolo nel film Tusk di Kevin Smith, a cui seguono altre parti, come quelle in Planetarium, Io danzerò e Il re.

Lily-Rose Melody è attualmente impegnata con il celebre attore Timothée Chalamet, conosciuto sul set de Il re, e con il quale è stata paparazzata per la prima volta a ottobre 2018.

Chi è la fidanzata

La vita di Johnny Depp è stata segnata da numerosi flirt e relazioni.

Dopo il divorzio dalla make-up artist Lori Anne Allison, con cui è stato sposato dal 1983 al 1986, l’attore ha alcuni flirt con le attrici Sherilyn Fenn, Kate Moss, Jennifer Grey e Winona Ryder.

Nel 1998 conosce l’attrice e cantante francese Vanessa Paradis, con cui convive per 14 anni e con cui ha due figli, Lily-Rose Melody e John “Jack” Christopher Depp III.

Dopo la rottura con la Paradis, conosce Amber Heard, che sposa nel 2015 e con cui divorzia soltanto 15 mesi dopo. A causa dell’attrice, Depp è stato spesso al centro delle notizie di cronaca, dalle sono emersi alcuni scottanti dettagli sul travagliato divorzio: la Heard aveva sostenuto di aver subito violenze fisiche dall’allora marito, mentre Depp ha accusato l’attrice di adulterio e diffamazione.

Oggi sembra proprio che Depp sia impegnato con Polina Glen, ballerina e coreografa di San Pietroburgo, di anni 25. I due si sarebbero incontrati un anno fa a una festa a Los Angeles e da tempo vivrebbero insieme nella mansion multimilionaria di Depp sul Sunset Boulevard.

Secondo alcune dichiarazioni rilasciate dalla giovane, sembra proprio che la coppia convolerà presto a nozze.