Johnny Calà, chi è il figlio di Jerry Calà e Bettina Castioni?

Chi è Johnny Calà, il figlio di Jerry Calà e di Bettina Castioni, diventato noto per aver difeso il padre attore nel corso di una polemica web

Scopriamo insieme tutti i segreti di Johnny Calà, dai rapporti con i genitori, alle sue più grandi passioni fino ad arrivare al momento che lo ha reso noto di fronte al pubblico. Si tratta del momento in cui è intervenuto in difesa di suo padre, Jerry Calà, nel corso di una fitta polemica web.

Chi è Johnny Calà

17enne, è nato nel 2003, un anno dopo l’unione in matrimonio dei suoi genitori, il celebre attore italiano Jerry Calà e Bettina Castioni.

Johnny è giovanissimo, ma, nonostante ciò, si è esposto di fronte ai media e si è messo al centro della cronaca rosa per difendere il padre. L’attore, infatti, era stato preso di mira per alcune posizioni politiche pubbliche.

In quell’occasione aveva dichiarato di essere orgoglioso del padre, di ciò che lui rappresentava come artista e dell’educazione che gli ha dato.

Vedere tutte le dimostrazioni d’affetto che sono giunte nei suoi confronti ha fatto capire a Johnny che il padre non avesse torto. Ciò che avrebbe dato più fastidio a Johnny è che il padre sia stato offesa da chi decanta di essere democratico.

“I miei genitori mi hanno sempre insegnato il valore del confronto e del rispetto delle opinioni altrui, perché l’offesa è un’arma a cui solo le persone deboli e ignoranti ricorrono laddove non sono più in grado di motivare il loro pensiero”.

Vita privata e curiosità

Tralasciando la polemica in questione, riguardo Johnny è noto sia un grande appassionato di calcio, in particolare del Chievo Verona. Il giovane sta inoltre seguendo le orme del padre come musicista e come attore. Calà è abbastanza seguito sui social, dove pubblica spesso fotografie in compagnia di suo padre.