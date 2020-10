John Travolta, muore a pochi mesi dalla morte della moglie un altro membro della famiglia

Un altro lutto colpisce l’attore solo pochi mesi dopo la morte di sua moglie: il drammatico annuncio sui social.

John Travolta è alle prese con un nuovo dolore. Nelle ultime ore, si è diffusa una drammatica notizia che riguarda l’attore americano.

E’ prematuramente scomparso suo nipote, Sam Travolta Jr.

Grave lutto per John Travolta: l’addio al nipote

Solo tre mesi fa, John Travolta, tramite il suo account Instagram ha dato la notizia della scomparsa di sua moglie, Kelly Preston. La donna è morta dopo aver combattuto duramente contro una malattia che non le ha dato scampo.

“Ha intrapreso una lotta coraggiosa con l’amore e il sostegno di molti”, aveva ì scritto sui social annunciando il decesso dell’amata moglie.

Qualche mese più tardi questa tragica perdita, il noto attore deve fare i conti con un nuovo dolore. La famiglia di Travolta è stata colpita da un drammatico lutto: si è spento, all’età di 52 anni, Sam, nipote dell’artista.

Lo sceneggiatore, figlio del fratello maggiore dell’attore americano, è morto il 23 settembre scorso ma la notizia della sua scomparsa è giunta solo nelle ultime ore.

L’addio al nipote dell’attore americano

Secondo quanto riportato dal Mirror, Sam Travolta si è spento il 23 settembre nella sua abitazione di Mount Horeb, nel Wisconsin.

La notizia della scomparsa del nipote dell’attore americano, figlio di suo fratello maggiore, è giunta solo nelle ultime ore. Non sono ancora note le cause del suo decesso e, almeno per il momento, John ha scelto di vivere nel silenzio questo suo dolore.

Appresa questa drammatica notizia, i fan si sono precipitati sui social per messaggi di vicinanza e di affetto nei confronti dell’attore.