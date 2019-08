Lotta contro un tumore esteso, John Travolta e il commovente messaggio: ‘Ogni giorno è un dono’

John Travolta non concede tantissime interviste. In una delle ultime però l’attore non ha potuto fare a meno di parlare del cancro che ha colpito la collega

Gli intramontabili attori di Danny e Sandy in Grease si conoscono dal 1978, quando si incontrarono sul set del musical di Randal Kleiser, tra i più celebri al mondo. Non appena l’attore ha letto le parole della collega in un’intervista concessa a Yahoo Entertainment, nella quale la Newton-John ha fatto preciso riferimento del tumore che è tornato in lei per la terza volta e non sembra voler “sottostare” al parere dei medici, le ha voluto immediatamente mostrare il suo affetto in quanto amico.

John Travolta parla della collega Olivia Newton John

John Travolta ha concesso, di recente, un’intervista all’Entertainment Tonight alla premiere ( in America ) del suo nuovo film, acclamato thriller The Fanatic e si è lasciato andare ad un dolce pensiero verso la collega Olivia, per la quale ha speso parole di tenerezza e colme di commozione.

“Olivia ha un aspetto incredibile. Non è per nulla diversa da come era anni fa e sono molto orgoglioso di lei. Quando ti viene diagnosticato un cancro hai la possibilità di conoscere i limiti del tuo tempo. Per questo ogni giorno è un dono”

Queste le parole di John Travolta, che ha speso molte belle parole per Olivia. Newton-John, infatti, a 70 anni sta combattendo contro il cancro per la terza volta. Insomma, una vera e propria sfortuna per la talentuosissima protagonista di Grease, che ha conquistato platee ed è stata acclamata in tutto il mondo.

Olivia Newton-John ha contratto un terzo tumore

Nel 1992 le è stato scovato un tumore al seno. Come se non bastasse, immediatamente dopo un incidente d’auto nel 2013, i medici le diagnosticarono un cancro alla spalla, mente nel 2018 è tristemente toccato ad un tumore alla base della colonna vertebrale, che le hanno comunicato essere al quarto stadio.

L’amicizia che mantiene i due complementari è salda e duratura.

“Quando condividi quel genere di successo immediato e niente lo supera, condividi un legame”

Queste le parole di Travolta a People nel corso delle celebrazioni per i 40 anni di Grease.

“Io c’ero quando Olivia è diventata madre, ha divorziato e ha perso sua sorella. Lei c’era quando mi sono sposato e sono diventato padre”

Così ha concluso John Travolta.