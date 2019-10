John Travolta, tutte le curiosità sul famoso attore americano: carriera, vita privata e dramma familiare

Chi è John Travolta? Il noto attore di Grease e La febbre del sabato sera, colpito da un dramma familiare

Scopriamone di più sul talentuosissimo attore John Travolta, celebre negli anni ’70 per i film musicali nei quali recitava e oggi star del cinema internazionale.

Chi è John Travolta

John Joseph Travolta nasce a Englewood, il 18 febbraio del 1954. Dopo aver abbandonato gli studi, va a New York in cerca di lavoro e ottiene un ruolo nella compagnia itinerante nel musical Grease nel 1970, dopo di che calca le scene di Broadway con lo spettacolo Rain.

Nel 1975 riceve il suo primo ruolo per il cinema e diventa celebre al pubblico mondiale due anni dopo, con il film La febbre del sabato sera del 1977, per il quale ha ricevuto una candidatura per l’Oscar al miglior attore protagonista, e quattro anni dopo con Grease del 1978.

Negli anni ’80 recita in Urban Cowboy, Blow Out, Senti chi parla, Staying Alive, Gli esperti americani, ma torna al successo nel 1994, quando interpreta Vincent Vega nel film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, ricevendo una seconda candidatura al Premio Oscar al miglior attore.

Recita anche in Mad City – Assalto alla notizia, Face/Off – Due facce di un assassino, La figlia del generale, Hairspray – Grasso è bello.

Dal 2016 è tra i protagonisti di American Crime Story, serie televisiva antologica di American Horror Story ancora in produzione. Oggi segue una serie di progetti molto interessanti, che lo consacrano come uno degli attori migliori americani.

Vita privata e curiosità

John Travolta ha avuto una relazione con la collega Diana Hyland, della quale è stato al fianco fino alla prematura scomparsa di lei, nel 1977, a causa di un cancro al seno.

Nel 1991, l’attore sposa la bellissima Kelly Preston, conosciuta sul set del film Gli esperti americani. Dalla loro unione sono nati tre figli: Jett Travolta, deceduto nel 2009, Ella Bleu e Benjamin.

Una tragedia ha colpito negli anni scorsi la famiglia Travolta. Il primogenito della coppia, Jett, sarebbe infatti deceduto nel 2009 a causa di un infarto.

Sembra che il giovane fosse autistico e soffrisse di una sindrome, che gli provocava degli attacchi epilettici e delle infiammazioni ai vasi sanguigni.

Da piccolo, come dichiarato anche da Kelly durante la trasmissione tv The Doctor, aveva inoltre la sindrome di Kawasaki.