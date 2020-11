Joe Biden, ecco la task force anti Covid: chi sono i 13 membri scelti

Joe Biden si mette subito all’opera creando la task force anti Covid composta da 13 membri: chi sono e tutte le novità.

Ecco che Joe Biden non perde tempo e istituisce immediatamente una Task Force per combattere la pandemia da Covid 19.

La task force americana anti Covid

Mezza America è in festa da oltre due giorni per la vittoria del candidato democratico, che nei prossimi giorni svolgerà tutti gli step necessari per entrare alla Casa Bianca come nuovo Presidente degli Stati Uniti .

Proprio ieri sera ha annunciato di aver creato la task force dedicata ad una azione anti Covid, per contrastare il virus e segnare una linea netta immediata. Sono 13 i membri designati a farne parte tra cui i tre co presidenti Marcella Nunez Smith – Vivek Murty e David Kessler.

Non solo, perché tra questi componenti del gruppo, il neo Presidente ha chiamato anche Rick Bright: il suo nome è noto alla stampa, in quanto esperto di vaccini che era andato contro il Governo Trump denunciandone le pressioni sull’idrossiclorochina.

I membri che compongono la task force – Transition Covid 19 Advisory Board – vedono il nome anche dell’italo americana Luciana Borio che ha lavorato presso il National Security Council ed è una esperta della biodifesa.

Un primo briefing molto importante per il neo Presidente che ha dichiarato:

“il processo di approvazione del vaccino contro il covid deve essere guidato dalla scienza in modo che l’opinione pubblica abbia fiducia che sia sicuro ed efficace”

Mettendo nero su bianco il fatto che appena ci sarà un vaccino contro questa pandemia, verrà distribuito in maniera equa e soprattutto gratis per tutti i cittadini.

Dichiara inoltre che a prescindere dal voto e dal colore politico di ogni cittadino americano, lui invita a mettere la mascherina e salvare vite osservando tutte le misure restrittive, per il bene comune e per contrastare questo virus quanto prima.