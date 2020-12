Joe Biden, la scelta per il segretario della Difesa: la prima volta in assoluto

Il neo Presidente Joe Biden ha scelto il segretario della Difesa e anche questa è una prima volta che passerà alla storia.

Il neo Presidente Joe Biden è l’uomo delle prime volte e intende passare alla storia anche per la scelta del segretario della Difesa americano.

La conferma della Georgia

A seguito della richiesta da parte dell’ex Presidente americano Donald Trump in merito al riconteggio dei voti, la Georgia ha una novità in merito. Il segretario di Sato Raffensperger ha evidenziato che a seguito di un attento riconteggio, si conferma ancora oggi la vittoria di Biden su Trump.

Nonostante questi 16 grandi elettori non fossero fondamentli per arrivare ai 270 necessari, la Georgia ha voluto mettere l’accento sull’operato degli adetti al conteggio.

Dopo lo scrutinio c’era stato un controllo dei voti fatto a mano visto il margine molto stretto che divideva i due candidati, assegnando già la vittoria al neo Presidente eletto.

Nonostante questo Donald Trump – come evidenziato da Ansa – non intende far passare tutto senza polemica e ha deciso che il giorno del giuramento di Biden, farà un comizio in Florida per annunciare la sua ricandidatura tra 4 anni, per oscurare l’insediamento del rivale e avere i media che rivolgono l’attenzione su di lui, come anticipato da Axios che cita fonti che sono a conoscenza di queste intenzioni.

Chi è il segretario della Difesa negli Stati Uniti

Il neo Presidente non si lascia intimidire e continua la formazione della sua squadra. Anche questa volta ha optato per una prima volta nella storia decideno chi sarà in carica per il segretario della Difesa americana. È stato scelto il generale in pensione Lloyd Austin, come riportano i media Usa come Cnn e Politico.

Il nome di Austin è molto celebre negli Stati Uniti ed è stato il numero uno dello Us Central Command nonché il vicecapos dello stato maggiore nelle Forze Armate americane.