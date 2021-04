Joe Bastianich, il noto giudice di Masterchef ha moltissimi ristoranti sparsi per il mondo, ma quanto costa mangiare da lui? il prezzo ti sconvolgerà!

Il patrimonio dello chef è davvero scioccante, anche se è difficile capire la cifra esatta, ma secondo alcune fonti, Joe ha un patrimonio che si aggira attorno ai 15 milioni di dollari: scopriamo ora quanto pagano i suoi clienti per mangiare da lui.

Tutti i ristoranti di Joe Bastianich

Oltre ad essere un grande esperto di cucina, Joe Bastianich è un vero imprenditore a 360 gradi.

Lui ha davvero tanti ristoranti in giro nel mondo, ma dove si trovano? vediamolo insieme!

Il numero esatto dei ristoranti è 17: di cui 8 a New York, 4 a Los Angeles e i rimanenti sempre in altre parti d’America.

Purtroppo per via della pandemia, non sono potuti aumentare, altrimenti Joe avrebbe ancora di più espanso il suo business, da vero uomo d’affari.

Come abbiamo detto prima, Bastianich lavora maggiormente a New York, ma trascorre anche moltissimo tempo qui nel nostro Paese.

Non solo per lavorare nel piccolo schermo, ma anche perché in Italia lui produce vino e si occupa di libri e musica, che sono la sua più grande passione.

Joe con il suo modo schietto e anche un po’ buffo, ha conquistato il pubblico molto facilmente, ma quanto costa mangiare da lui? scopriamolo insieme.

I prezzi nei suoi ristoranti

Purtroppo è impossibile fare una media, dato che lui ha sia pizzerie davvero a basso costo e sia ristoranti di lusso dove fanno dei piatti gourmet con dei prezzi che schizzano alle stelle.

Per questo prima di scegliere uno dei tanti ristoranti di Joe, è meglio guardare prima il sito ufficiale e capire più o meno la fascia di prezzo che desiderate spendere.

Non tutti sanno che lui ha costruito una catena di ristorazione insieme al cuoco Mario Batali.

Ha anche aperto un ristorante italiano che si chiama Orsone che è stato aperto a Gagliano, Cividale del Friuli, vicino all’abitazione dello chef italo-americano.

Per entrare nel locale ovviamente c’è un “dress-code” da rispettare e di certo non ci si può presentare con infradito o abiti troppo casual.

Poco tempo fa su Twitter ha rivelato i prezzi del ristorante italiano, che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Una doppia scelta di hamburger gourmet costa 15 euro, il caesar salad 9 euro ma se qualcuno desidera del pollo da aggiungere può arrivare a 12 euro, infine il Prosciutto dok 16 mesi a 7 euro e mix green (insalatona?) a 6 euro.

Dei prezzi accessibili a tutti, non troppo esagerati dato che la qualità è davvero alta.