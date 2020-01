Chi sono la moglie e i figli di Joe Bastianich, il celebre chef italoamericano e giudice di Masterchef, sposato dal ’95 e padre di tre figli

Scopriamo tutti i segreti di Joe Bastianich, dalla moglie con cui si è sposato nel 1995 ai tre figli che vivono negli Stati Uniti.

Chi è la moglie Deanna Damiano

Deanna Damiano è la moglie di Joe Bastianich, celebre chef e giudice di Masterchef. La coppia è convolata a nozze nel 1995 e da allora ha superato numerosi momenti di crisi.

Della donna si sa poco anche perché, come ha svelato lo stesso imprenditore e chef, non ama molto le luci della ribalta e preferisce mantenere intatta la sua privacy.

Deanna è una donna molto comprensiva e generosa, che è sempre rimasta al fianco del marito. All’inizio della carriera dello chef, come svelato da lui stesso nel corso di un’intervista, la moglie lo ha sostenuto e lo ha anche mantenuto per un periodo.

Bionda, occhi chiari e fisico in forma, Deanna è donna molto bella, che tiene alla sua linea. Nonostante sembri che la coppia sia ancora innamorata l’uno dell’altra, qualche tempo fa i giornali di gossip hanno pizzicato Bastianich in compagnia di altre donne, da Roberta Ruiu, ex cantante delle Lollipop e concorrente di Dance Dance Dance alla compianta giornalista de Le Iene Nadia Toffa.

Effettivamente, sembra che Bastianich e la moglie si fossero separati per un periodo, anche se i flirt non sono mai stati confermati.

I figli di Joe Bastianich

Quando Deanna Damiano sposa Joe Bastianich nel 1995, dovranno passare quattro anni prima che arrivi il primogenito Ethan Bastianich, che oggi ha 21 anni.

A distanza di due anni da Ethan, la coppia ha il secondogenito Miles, che oggi ha 19 anni, mentre dopo altri due anni arriva finalmente la femmina, Olivia, che oggi ha 17 anni.

che si occupa della famiglia mentre lui è in giro per il mondo a causa di esigenze lavorative e per la sua passione per la musica.

È Deanna a occuparsi della famiglia e in particolare dei figli, che vivono con lei negli Stati Uniti, mentre il padre Joe Bastianich è molto impegnato con la sua carriera lavorativa, specialmente in Italia.