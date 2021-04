Chi è Jody Cecchetto: dall’età al padre famoso, dalla fidanzata ai flirt noti

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sul figlio di Claudio Cecchetto, oggi ospite di Game of Games.

Jody nasce nel 1994 e ha quindi 27 anni. Suo padre è il noto discografico Claudio Cecchetto, mentre la madre è Maria Paola Danna.

Ecco cos’altro abbiamo scoperto su di lui!

Chi è Jody Cecchetto

Interessato come il padre a far parte del mondo dello spettacolo, si avvicina al settore come rapper e presentatore.

Il primo album inciso dal giovane si chiama “Sex machine” ed è stato pubblicato nel 2015.

Assieme a Tony Real lavorerà poi in radio nel programma di Rds “Rds Next”.

Come abbiamo già scritto, ha ereditato dal padre la passione per la musica.

La sua vera e propria occasione per farsi conoscere è arrivata con il programma tv “Ready Music Play” in onda su Sky, che ha condotto.

Nel 2021 è tra gli ospiti della trasmissione di Simona Ventura, Game of Games.

Vita privata e curiosità

Jody Cecchetto, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe fidanzato con una nota influencer, Valeria Vedovatti, che al momento vanta 1,2 milioni di followers su Instagram.

Il giovane, invece, è seguito sul social in questione da 313mila followers.

Di recente, stanno circolando alcune voci in base alle quali Jody Cecchetto ci avrebbe provato con Elisa Maino e Barbara Marrocco.

Le dichiarazioni sarebbero state rilasciate in live da Grenbaud dallo stesso Jody:

“C’è stato un periodo che ci volevo provare con Elisa. Si tratta di quando aveva 15/16 anni. È andata male. Le avevo promesso un sushi, ma non è mai accaduto.”

Per quanto riguarda Barbara Marrocco, invece, sembra che abbia avuto una cotta per lei durante la quarantena.

“Io non ho combinato nulla con Barbara Marrocco. Però sono stato un po’ stupido, mi sono fatto un po’ di viaggi…”

Cosa ne penseranno le due donne delle dichiarazioni rilasciate dal noto figlio di Claudio Cecchetto?