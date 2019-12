Conoscete Jingang? Il cavallo che si finge morto per non lavorare!

Jingang è un cavallo che potremmo definire melodrammatico: per non lavorare o non farsi cavalcare, si finge morto

Possiamo definire normale un cavallo che non vuole lavorare per l’uomo, che si limita oppure semplicemente irrequieto si rifiuta di fare il proprio dovere.

Ma Jingang ha elaborato una strategia un po’ melodrammatica che col tempo si è rivelata esilarante. Ogni volta che deve lavorare o deve essere montato si butta a terra e si finge morto.

Jingang e la sua recita perfetta

Jingang si è rivelato molto intelligente e decisamente simpatico. Ormai è diventato una sorta di star ed è seguito da moltissimi fan on line. Sono stati caricati moltissimi video dove vengono ripresi questi suoi peculiari atteggiamenti, assolutamente non comuni. Non sbatte gli zoccoli, non s’impenna ma si butta a terra all’improvviso e si finge morto. Ormai è una ben nota web star, con video e post virali con migliaia di visualizzazioni.

Nei video lo vediamo proprio che si butta a terra in maniera teatrale completamente a peso morto. Simula un comportamento umano, molto peculiare, concedendosi una pausa dal suo duro lavoro che ottiene in modo estremamente ingegnoso.

Il cavallo dimostra di essere molto intelligente e decisamente ostinato e fermo nelle sue convinzioni. Altra cosa che fa capire benissimo è il fatto che non vuole farsi cavalcare se non lo decide lui. Si butta a terra e si finge morto, finchè l’umano che lo voleva far lavorare oppure voleva cavalcarlo non si allontana a sufficienza.

Jingang quindi è diventato un grande attore, la cui fama continua a crescere. Non smettono mai di presentarsi, dando costantemente vita a nuovi episodi esilaranti, puntualmente postati in rete dal proprietario di Jingang. Possiamo dire che quest’equino ha una carriera d’attore e potrebbe essere sicuramente il cavallo più melodrammatico del mondo.