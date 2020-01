La malattia devastante, Jim Carrey rompe il silenzio sul problema di salute che l’ha condizionato

L’attore canadese che ha fatto sognare e ridere svela un toccante segreto parlando della sua malattia, la commovente intervista di Jim Carrey

Jim Carrey ha rilasciato un’intervista esclusiva ad un quotidiano italiano svelando il suo rapporto con la depressione che l’ha logorato per anni. Ecco tutti i toccanti i dettagli

Jim Carrey e la depressione

L’attore canadese 57enne Jim Carrey all’anagrafe James Eugene Redmond Carrey naturalizzato americano, è uno dei volti più conosciuti del panorama artistico Hollywoodiano.

Conosciuto ai più come “faccia di gomma” come era stato soprannominato dopo i suoi primi film comici The Mask, Ace Ventura, Il Grinch uno dei film natalizi più visti di sempre ed Una settimana da Dio ha negli anni stupito per la sua grande versatilità.

E’ stato un apprezzatissimo interprete anche di film drammatici o commedie fantasy come The Truman Show, A Christmas Carol e Lemony Snicket-una serie di sfortunati eventi e molti altri.

Il suo viso è associato nella mente dei fans e di chi lo conosce con il sorriso e l’espressione buffa ma in realtà l’attore ha vissuto un periodo molto difficile che lo ha messo emotivamente e mentalmente a dura prova.

Come ha rivelato lui stesso al Corriere della Sera, nel 2015 è stato colpito da una fortissima depressione in seguito ad un tragico evento.

La compagna Cathriona White si è tolta la vita con un mix letale di medicinali poco dopo che l’attore aveva deciso di chiudere la loro relazione.

Questo evento come è comprensibile ha segnato profondamente Carrey che da allora è stato vittima di depressione, ansia e senso di vuoto.

Come ha superato il momento peggiore, la confessione

L’attore non ha mai fatto mistero della malattia e non si è vergognato di parlare del duro lavoro fatto su se stesso per superarla.

“Ne ho sofferto per anni e sono sempre stato onesto perché non è più la mia compagna costante come un tempo. “Ora non mi sento più affogare”

Ma come ha fatto a superare un momento tanto buio?

“La vita è un’altalena tra la gioia e la tristezza e a volte bisogna affrontarle con la convinzione che gli stati d’animo derivano dagli stati d’animo e non li puoi controllare”

Carrey parla di cammino difficile, ma la consapevolezza che non tutto ruoti attorno a se stessi può aiutare.

Una grande lezione di umiltà e di speranza dunque per capire che uscire dai momenti anche quelli peggiori è possibile.