Chi è Jessica Morlacchi, la nota cantante italiana, frontwoman del gruppo italiano dei “Gazosa”, diventati celebre con il brano www.mipiacitu

Scopriamo tutti i segreti di Jessica Morlacchi, dai successi come cantante solista e nel gruppo anni 2000 dei Gazosa, fino ad arrivare alla sua vita privata e sentimentale.

Chi è Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi nasce a Roma, il 17 luglio del 1987, sotto il segno zodiacale del Cancro.

La donna è una cantante e bassista italiana, nota soprattutto per essere stata la cantante del gruppo degli “Eta Beta” (dal nome dell’omonimo personaggio dei fumetti) prima, degli “Zeta Beta” poi e in fine, dal 2000 dei Gazosa con la celebre canzone www.mipiacitu.

Nel 2003, la Morlacchi lascia il gruppo e intraprende la carriera da solista. Tra i singoli più noti compaiono Un bacio senza fine del 2006, Pensieri timidi del 2007, Senza ali e senza cielo, Cadillac e 10 PM del 2019.

La giovane colleziona anche alcune partecipazioni televisive, come quella nel 2013, a The Voice of Italy, dove concorre per il titolo ma non riesce a vincere il programma, eliminata a un passo dalla finale.

Prende parte anche a New Generation e nel talent show condotto da Amadeus “Ora o mai” nel 2018, per rilanciare la sua carriera che ha avuto un arresto nel percorso musicale.

Il fidanzato

In base ad alcune indiscrezioni, risulterebbe che la Morlacchi non abbia al momento nessuna relazione sentimentale in corso.

In passato, invece, la giovane è stata innamorata per lungo tempo del cantante Paolo Meneguzzi.

Durante una puntata di Caduta Libera nel 2017, la donna rivela questo grande segreto, ammettendo che il cantante fosse a conoscenza che la Morlacchi avessi un debole per lui.

La cantante si è definita “persa” di lui e ha raccontato di essere stata presente allo stesso Sanremo di Meneguzzi, quello del 2001, e di essergli stata letteralmente appiccicata.