Jessica Melena, chi è la moglie di Ciro Immobile: vita privata e figli

Scopriamo tutti i segreti di Jessica Melena, la bellissima giovane moglie di Ciro Immobile, e madre dei suoi tre figli, vincitrice di numerosi concorsi di bellezza e con la passione per il ballo.

Chi è Jessica Melena

Nasce il 17 luglio del 1990, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Bucchianico, un piccolo paesino della provincia di Chieti.

Dopo aver conseguito la maturità, lascia la sua terra per trasferirsi a L’Aquila. Poiché uno dei suo sogni era sempre stato quello di diventare criminologa, per inseguire questo grande desiderio, la donna si iscrive a Scienze delle Investigazioni dell’Università nel capoluogo dell’Abruzzo, corso che in seguito interromperà.

Nel 2017 è tra i protagonisti del docu-reality Le Capitane, trasmesso su Spike Tv.

Nel corso degli anni partecipa a diversi concorsi di bellezza, vincendo la fascia di reginetta di Miss Mediterraneo presso Lido Luigi di Roseto nel 2009 e quella di Miss Peugeot nel 2011.

Oggi sembra essere una mamma a tempo pieno, con la volontà di veder crescere e curare i suoi figli.

I figli di Ciro e Jessica

Non si hanno molte notizie sulla vita privata di Jessica Melena, anche perché la donna non sembrerebbe essere particolarmente interessata a emergere nel mondo dello spettacolo.

Ciò che si sa è che, ad esempio, da piccola, ha studiato danza e ginnastica ritmica.

La donna è impegnata in una relazione con il calciatore e attaccante di Lazio e Nazionale italiana Ciro Immobile. I due si sono sposati il 23 maggio del 2014 con un cerimonia celebrata presso il Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico, il paesino dove è nata Jessica.

Questo amore importante è stato suggellato dalla nascita di tre splendidi figli: Michela nata nel 2013, Giorgia nata nel 2015 e Mattia nato nel 2019.