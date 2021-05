Jessica Mazzoli, che fine ha fatto l'ex compagna di Morgan e concorrente del GF

Vi ricordate di Jessica Mazzoli? Celebre per la sua partecipazione ad X-Factor e al Grande Fratello. Ecco cosa fa oggi!

Classe 1991, Jessica Mazzoli è principalmente celebre per la sua partecipazione al noto talent X-Factor nel 2010 e per la sua travagliata e tormentata storia con Marco Castoldi, alias Morgan.

Una relazione finita piuttosto male a soli tre mesi dalla nascita della loro piccola Lara, che oggi ha 8 anni. Una figlia per la quale è stato un padre assente, e che stando alle fonti, sarebbe stato un modo, a detta di Morgan, per la cantante sarda di ‘incastrarlo’ e intascare i suoi soldi.

Nel 2019 però, l’artista è tornata a far parlare di se, a seguito della sua partecipazione al Reality più amato dal pubblico Italiano, Il Grande Fratello.

Ma cosa ne è stata della sua carriera dopo la fine della celebre trasmissione? Scopriamolo insieme.

Jassica Mazzoli: ecco che cosa fa oggi

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, molte cose sono cambiate nella vita dell’ex concorrente di X-Factor.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JESSICA MAZZOLI (@jessicamazzoli_official)

Innanzitutto dal punto di vista sentimentale, sarebbe legata dal 2020, dal rapper e frontman della Blood Gang, Diablo Baby.

Quanto alla sua carriera professionale, lo scorso Gennaio 2021, ha sorpreso tutti con l’uscita del suo nuovo album, inaugurato dall’uscita del suo singolo ”Mille Modi”, il cui video-clip ha fatto molto discutere, essendosi mostrata la stessa artista in una mise e in atteggiamenti particolarmente osè.

Di recente inoltre, come dimostra uno dei suoi ultimi post su Instagram, ha ricevuto una menzione speciale, per l’interpretazione nelle vesti di attrice protagonista nella pellicola cinematografica di Manon Décor and Michele Salimbeni, ”La Lupa”, il quale si ‘è aggiudicato il secondo posto tra i tre film in finale al festival del cinema di Modena’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JESSICA MAZZOLI (@jessicamazzoli_official)

Jessica Mazzoli dal Grande Fratello a star sui social

Non solo cantante e attrice, Jessica Mazzoli è seguitissima sui social, ove vanta oltre 49,5 mila followers.

Una vera star dei social, l’artista originaria di Olbia spesso lascia senza fiato i suoi fan con degli scatti dalle sfumature piccanti, nei quali mette in mostra le sue curve mozzafiato.

L’ultimo scatto proprio pochissime ore fa, in diretta da una camera d’albergo loggata a Modena. La Mazzoli fa sognare i suoi followers con il suo Lato B da infarto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JESSICA MAZZOLI (@jessicamazzoli_official)

Una vera visione! E sui suoi progetti futuri? Attualmente non ha rilasciato nessuna intervista in merito. Chissà se non ci sorprenda presto!