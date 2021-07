Il neo campione Marco Verratti, insieme a Jessica Aidi, andranno all’altare. I festeggiamenti si terranno nella romantica Parigi, in Francia, Stato natale della sposa.

Conosciamo meglio la nota modella e compagna di Marco Verratti: tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Jessica Aidi

Classe ’92, è nata a Montpellier, nel sud della Francia, e ha origini magrebine.

Non tutti sanno che prima di fare successo, serviva ai tavoli come cameriera, una professione che però è durata poco.

La folta chioma da leonessa, il viso angelico e il suo corpo mozzafiato hanno conquistato in breve le passerelle di tutto il mondo.

Jessica Aidi adesso fa parte dell’agenzia di modelle Wilhelmina di New York e della Next Paris, ha già posato per tantissime campagne pubblicitarie, comparendo nella rivista Sport Illustrated, ed è stata tra le 6 finaliste del Si Swimsuit.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JESSICA AÏDI (@jessicaaidi)

Lei anche davvero molto seguita sui social, infatti sul suo profilo Instagram ha quasi 400 mila follower, che ogni giorno aumentano sempre di più.

Nel suo account riesce sempre ad incantare i fan con degli scatti a dir poco sensuali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JESSICA AÏDI (@jessicaaidi)

Jessica Aidi e la love story con Marco Verratti

I due si sono conosciuti quando Jessica stava lavorando come cameriera.

Secondo alcune indiscrezioni, Verratti, dopo l’incontro con Jessica, ha deciso di lasciare la sua compagna storica, Laura Zazzara, con cui stava insieme da 10 anni.

Dall’amore con la sua ex compagna sono nati Tommaso e Andrea.

Laura, avrebbe scoperto il tradimento tramite alcune foto dei paparazzi.

Appena è venuto a saperlo ha deciso di lasciarlo e di trasferirsi con i due figli poco lontano dalla casa in cui abitava insieme al centrocampista.

Ora la sua vita insieme a Jessica è totalmente cambiata, i due si sposeranno oggi a Parigi.

Dopo la vittoria agli Europei non c’è miglior modo per festeggiare il loro amore.

Leggi anche –> Chi è Alessia Elefante, la bellissima fidanzata di Gigio Donnarumma: lavoro, figli e vita privata