Marco Verratti ha sposato la fidanzata Jessica Aidi. La modella francese ha stupito tutti con il gioiello super costoso: scopriamo il prezzo.

I due sposi non hanno rinunciato al lusso: ad attirare l’attenzione è proprio la vistosa collana, scopriamo tutti i dettagli.

Jessica Aidi: il prezzo da capogiro del gioiello

Nel suo giorno più bello, la nota modella francese si è mostrata super elegante e raffinata.

Jessica si è sposata con il calciatore Marco Verratti con una cerimonia civile in comune, a Parigi.

La 28enne ha sfoggiato un tailleur bianco di pizzo, ma ad attirare l’attenzione è stato proprio un girocollo, che ha impreziosito e illuminato il collo della sposa.

Si tratta di un gioiello dal prezzo stellare, è unico e davvero stupendo.

E’ stato realizzato da Maison Paillard, un rinomato brand di gioielli nato negli Anni Cinquanta.

Per essere più precisi, è una collana rigida girocollo creata appositamente per la signora Verratti, composta da 3.353 diamanti in oro rosa e bianco.

Il prezzo si aggira intorno ai 600 mila euro, davvero da capogiro.

Jessica Aidi: i look per il suo matrimonio

Passiamo all’abito, lei è una ragazza sempre super alla moda e davvero molto originale.

Jessica ha sfoggiato ben tre vestiti: un tailleur in pizzo, un lungo abito ricamato per il ricevimento e poi un modello corto con gonna a palloncino.

Le creazioni sono dei grandi marchi d’alta moda: LaMariée Capricieuse e Millanova.

I suoi look hanno davvero lasciato tutti a bocca aperta.

A portarla all’altare sono stati i figli di Verratti, nati dal legame con Laura Zazzara.

Dopo il sì nel municipio di Neuilly, a nord di Parigi, i due hanno organizzato una cena di gala con menù misto italiano e francese.

Il viaggio di nozze ci sarà, ma il campione europeo ha deciso di non svelare la destinazione per non rovinare il romanticismo.

Leggi anche –> Alice Campello, pioggia di insulti e minacce di morte alla moglie di Morata dopo Italia – Spagna