Jesi, donna sgozzata da un vicino di casa: il marito in gravi condizioni

Drammatico omicidio questa notte a Jesi, Ancona. Un ragazzo di 25 anni avrebbe sgozzato una donna con un frammento di vetro e ridotto il marito in gravi condizioni.

Il delitto si è consumato poco dopo le 5 di notte a Jesi. Il giovane si sarebbe introdotto nell’appartamento della vittima, sfondando un vetro. Proprio con un frammento della porta avrebbe sgozzato la donna e ferito gravemente il marito.

La ricostruzione del delitto

Terribile omicidio nella notte a Jesi, in provincia di Ancona. Come riferisce anche Il Resto del Carlino, l’assassino sarebbe un ragazzo di 25 anni, già in cura da tempo per problemi psichiatrici.

Il giovane è entrato nella casa dei vicini al piano terra intorno alle 5, 30. Avrebbe quindi sfondato il vetro esterno. Con un frammento dello stesso vetro avrebbe quindi sgozzata la proprietaria di casa, Fiorella Scarponi, 69 anni.

Poi il 25enne ha aggredito anche il marito della vittima, Italo Giuliani, 74 anni, che ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Torretta.

Il giovane, che si è dileguato subito dopo il delitto, è stato ritrovato questa mattina ferito e ancora insanguinato in un parco poco distante dal luogo del delitto. Anche lui ora si trova in ospedale. Sul posto del delitto la Scientifica per i rilievi.