Jeremias sulla crisi tra Stefano e Belén, esplode sui social: ‘Malati mentali’

Alcuni followers lo hanno ripetutamente accusato Jeremias di lanciare fastidiose frecciatine a Stefano De Martino, sui social impazzano le critiche e i giudizi aspri.

Della crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez se ne discute oramai ovunque: in Tv, sui giornali e sui social, ma molte persone pensano che la famiglia di Belen, tra cui il fratello Jeremias, dovrebbero farsi da parte e non perdono occasione di farlo presente nei commenti sui social.

Il fratello di Belen è anche spesso accusato di avercela con Stefano De Martino, il padre del piccolo Santiago.

Jeremias stanco di queste accuse esplode sui social e risponde a tono ad un follower.

Jeremias Rodriguez esplode:” Siete voi i malati mentali!”

Jeremias ha pubblicato una foto su Instagram con la seguente didascalia:

‘Mi dite in che giorno si festeggia Santa Falsità? Perché devo mandare gli auguri a un po’ di persone’

Un possibile riferimento a Stefano De Martino oppure no?

Nessun chiaro indizio emerge da queste parole tanto da far pensare esplicitamente che siano indirizzate al padre di Santiago eppure i followers, sostenitori di De Martino, si sono infuocati subito.

Un follower contrariato dal post del fratello di Belen non ha perso tempo scrivendo:

‘Sei una persona immatura smettila con tutte ste frecciatine… per una volta state fuori dalla vita di tua sorella, come fa la famiglia di Stefano! Siete pesanti’

L’argentino si è sentito ovviamente attaccato e ha subito risposto a tono:

‘Siete voi i malati mentali!’

Per poi continuare dicendo:

‘siete malati a pensare che io possa fare un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita… quello che dovevo parlare con Ste, l’ho già fatto e mettendoci la faccia. Buona vita fucking fakeeee…’

Jeremias ha rispetto per Stefano e ha già chiarito con lui di persona tutto quello che c’era da chiarire. Termina il discorso ribadendo:

‘NON FAREI MAI UN POST CONTRO IL PADRE DELLA COSA PIÙ BELLA CHE HO NELLA VITA..’

L’affetto per il dolce nipote Santiago e l’amore che ha per entrambe le sue sorelle Belen e Cecilia si respira dalle storie e dai post che Jeremias posta spesso sui social, motivo per cui si accende subito quando gli haters lo attaccano.