Jeremias Rodriguez, ‘C’entra un’ex di Uomini e Donne nella rottura con Soleil’

Qualche giorno fa sui social impazzava lo sfogo di Soleil Sorge, ormai Ex fidanzato di Jeremias Rodriguez, fratello della showgirl argentina, Belen Rodriguez.

Sui social l’ex Naufraga de ‘L’isola dei Famosi’ si rivolgeva a tutti coloro i quali l’avessero definita come la ‘carnefice’, la responsabile della rottura con ‘Jere’.

Il vero responsabile della loro rottura spiega la Sorge, è proprio Jeremias Rodriguez il quale, l’ha tradita con una ‘terza persona’:

‘Sono stata definita carnefice per aver messo fine a rapporti che mi mancavano di rispetto, che mi tradivano.

Sono stata definita cose che non mi appartengono perché scelgo di portare rispetto a me stessa’