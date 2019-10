Jeremias Rodriguez di nuovo single, il motivo dell’addio definitivo a Soleil Sorge

Il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias di nuovo scapolo. Emergono i veri motivi della rottura con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge

Sembrava essere passata la bufera che nel corso dell’estate aveva portato alla rottura tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, presumibilmente per un tradimento da parte di lui.

Infatti Il fratello di Belen e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne erano tornati insieme, e a quanto pare stavano addirittura cercando casa per intraprendere il passo successivo, quello della convivenza, per costruire finalmente il loro nido d’amore.

Ma come un fulmine a ciel sereno, le pagine di gossip si tingono di nero alla notizia che i fan non avrebbero mai voluto ricevere, ovvero quella della rottura definitiva tra i due.

Spy annuncia la rottura tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge

Ad annunciare la rottura dei due ex naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi’, il magazine Spy, il quale ha voluto riportare le ultime parole di Sleil Sorge scritte in una Storia di Instagram:

‘Addio Jeremias, ora non torno più’

Una frase che non lascia spazio a molti dubbi. I due hanno deciso definitivamente di chiudere la loro storia non esule da crisi anche abbastanza importanti. Ma quali sono stati i motivi che hanno condotto i due ad interrompere la loro relazione?

I motivi della rottura

Spy come si legge dalla copertina ne rivela i motivi, i quali attualmente non sono stati rivelati, e per scoprirli bisognerà attendere l’uscita in edicola della rivista.

Evidentemente, è possibile che, dopo l’ultima rottura avvenuta qualche mese fa, per il presunto tradimento di lui, saranno ritornati a fare capolino tensioni, dissapori, ansie che ne hanno decretato la fine della loro storia d’amore nata nel bellissimo panorama de ‘L’Isola dei Famosi’.

Cosa sarà accaduto a Jeremias e Soleil? Lo scopriremo presto.