Chi è Jenny De Nucci: da Il Collegio a Un passo dal cielo fino all’identità del fidanzato

Ecco tutto quello che sappiamo sulla giovane ex protagonista de Il Collegio, ora attrice in Un passo dal cielo.

Vi ricordate della dolcissima Jenny De Nucci, una delle protagoniste più amate della prima edizione de Il Collegio?

Oggi la giovane è molto diversa ed è protagonista di Un passo dal cielo. Ecco tutto quello che abbiamo scoperto su di lei.

Chi è Jenny Claudia De Nucci

Jenny Claudia De Nucci nasce a Garbagnate Milanese, il 27 maggio del 2000, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, e ha quindi quasi 21 anni.

Cresce in provincia di Monza e della Brianza e sin da piccola si appassiona a canto, musica, danza e fotografia.

Si iscrive al Centro Studio Danza L’étoile di Varedo e nel frattempo frequenta il Liceo linguistico.

A 16 anni diventa nota quando prende parte alla prima edizione del docu-reality di Rai 2, Il Collegio.

Nel 2018 entra nel cast della fiction Un passo dal Cielo, dopo di che recita in Don Matteo.

Protagonista di vari spot pubblicitari, presenta anche un cortometraggio nel 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia, dal titolo Happy Birthday.

Pubblica il suo primo libro dal titolo Girls. Siamo tutte regine.

Nel 2021 è nel cast di Un passo dal cielo.

Vita privata e curiosità

Jenny De Nucci è molto nota sui social, soprattutto su Instagram, dove vanta ben 1,3 milioni di followers.

Per quanto riguarda la vita sentimentale della giovane, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe una relazione in corso con il modello Riccardo De Rinaldis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo De Rinaldis S. (@riccardoderinaldis)

In passato, invece, è stata impegnata con Tancredi Galli, il giovane che si era messo al centro di aspre polemiche per via di un video su Youtube in cui riutilizzava l’immagine della ragazza.

Su di lui ha detto:

“Tancredi è stato il mio fidanzato, quando avevo 17 anni. Adesso sto facendo il giro di boa verso i 21. Però ogni tanto lo sento, siamo in contatto su Instagram.”

Non ci rimane che augurare a Jenny tanta fortuna con i suoi nuovi progetti professionali e nella vita privata!