Jennifer Lopez “snobba” una famosa attrice italiana: bufera sul web – Video

Il video dell’incontro tra la diva di Hollywood e l’attrice napoletana, alla famosa Mostra del Cinema, è diventato subito virale: scopriamo cosa è successo.

Al Festival del Cinema di Venezia, erano presenti anche Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Per la coppia, riunita dopo venti anni, si tratta del primo red carpet post ritorno di fiamma avvenuto qualche mese fa.

I due si sono resi protagonisti di una gaffe nei confronti della madrina dell’evento cinematografico: scopriamo di chi si tratta.

Jennifer Lopez e Ben Affleck a Venezia

Ormai, si parla solamente della coppia del momento, ovvero quella formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Lei è stata la protagonista della passerella che ha preceduto la proiezione in anteprima del film The last duel di Ridley Scott.

JLo ha sfoggiato un abito bianco davvero da urlo, invece, Ben ha indossato uno smoking nero, inutile dire che tutti gli occhi erano puntati su di loro.

I due, si sono scambiati diversi baci, percorrendo il tappeto rosso mano nella mano.

Ma dopo il red carpet, la coppia si è concessa un momento di intimità.

Vicino la porta di ingresso, Lopez e Affleck si sono mostrati più vicini che mai, fregandosene dei fan incuriositi che scattavano foto.

Successivamente è accaduto un momento davvero imbarazzante, scopriamo di più.

Jennifer Lopez “snobba” Serena Rossi

Nelle scorse ore, sul web, circola un video della madrina dell’evento cinematografico, Serena Rossi.

Nel filmato si vede l’incontro tra le due colleghe, dove c’è un evidente momento di tensione.

La diva hollywoodiana ha stretto la mano dell’attrice italiana ma non le ha prestato troppa attenzione.

All’improvviso è arrivato Ben Affleck, che si è avvicinato alla fidanzata ritrovata.

I due si sono subito scambiati un bacio appassionato, una scena che ha fatto arrossire Serena.

Su Instagram è scoppiata la bufera, in tantissimi hanno accusato Jennifer Lopez di essere stata poco elegante con questo suo comportamento: voi cosa ne pensate?