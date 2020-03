Jennifer Lopez, choc per la cantante americana, morto a soli 51 anni il suo ex fidanzato David Cruz. Ecco cosa è successo

Jennifer Lopez è da sempre una delle cantanti e star americane più amate di sempre. La bella J-Lo infatti ha ricevuto il suo successo proprio all’inizio degli anni’90 con le sue hits che hanno superato le classifiche mondiali della musica.

J-Lo brutto colpo per la cantante, muore a 51 anni il suo ex fidanzato

Oggi J-Lo è una delle cantanti più affermate e amata di sempre. La sua musica infatti ha avuto un enorme successo da anni addietro ad oggi. La bella Jennifer, oltre ad essere una bravissima star della musica, è anche una donna molto bella ed è proprio per questo che non si è mai fatta mancare niente per quanto riguarda la sfer sentimentale. Molti sono stati gli uomini che sono stati attratti da lei, infatti è stata insieme a diversi artisti di successo, ma nella sua giovane età è stata insieme al brillante David Cruz.

Pare però che proprio nelle ultime ore, la bellissima cantante ha dovuto apprendere la notizia che proprio Cruz, uno dei suoi più grandi amori della vita, purtroppo è deceduto poche ore fa.

David Cruz. morto a 51 anni

La notizia della morte del giovane David è stata data direttamente dal sito americano TMZ . L’ex fidanzato della star sarebbe deceduto a causa di una malattia degenerativa cardiovascolare. Il decesso è stato registrato all’interno dell’ospedale West Hospital di Manhatttan di New York. La sua morte ha lasciato un grande vuoto sopratutto nella vita della compagna Isa che ha parlato di David come un uomo amorevole e gentile e di un padre straordinario:

“Era gentile e amorevole. Non si è mai aggrappato a nulla ed è sempre stato molto aperto. Era un padre devoto, ha contribuito a crescere il suo figliastro che ora è nei Marines. Amava gli Yankees e i Knicks”

racconta Isa

Al momento però la star J-Lo non ha ancora commentato la tragica notizia.