Jennifer Lopez mostra le curve sotto una doccia bollente di banconote: a 50 anni corpo invidiabile – Foto

Jennifer Lopez, mostra le sue roventi curve coperte solo da banconote in una foto che è già diventata virale. Vediamo cosa è successo

La bellissima Jennifer Lopez apprezzata cantante latinoamericana fa impazzire i suoi fan postando una foto in cui appare super sensuale.

Jennifer Lopez: un compleanno bollente

La bellissima e sensuale cantante latinoamericana classe ’69 ha appena tagliato il traguardo dei cinquanta anni.

E non è mai stata così bella e sensuale come durante il tour evento in Nord America chiamato non a caso It’s my Party tour con cui la bellissima cantante ed attrice ha voluto celebrare non solo se stessa ma la femminilità di tutte le donne.

JLo è infatti non solo la cantante latinoamericana più conosciuta al mondo ed una bravissima attrice ma anche una delle donne più sensuali anche dopo il giro di boa degli -anta.

Ed è anche una donna socialmente impegnata, sostenendo ospedali per bambini e progetti per mamme in difficoltà sociale ed economica

Non tutti sanno che Jennifer mantiene la sua celebre forma fisica tonica e prosperosa grazie a molte sedute di palestra ed una dieta attenta con l’esclusione di latticini.

Con tali accorgimenti e con l’aiuto di Madre Natura il suo fisico esplosivo unito ad un volto delicato le hanno fatto guadagnare il titolo di Donna più bella del mondo sul magazine People nel 2011.

Durante le serate dei concerti alcune foto scattate sono state postate sui social della Lopez ed hanno mostrato la sua dirompente sensualità irresistibile e che non passa inosservata.

La doccia bollente e “costosa” di Jennifer Lopez

I followers della Lopez sui social raggiungono cifre da capogiro: quasi 100 milioni di fans che sono costantemente attivi nel commentare le foto sempre molto sensuali della cantante.

Qualche giorno fa , come riporta anche il sito Velvet, JLo ha postato uno scatto tratto appunto da uno dei suoi concerti nella quale si mostra nell’atto di fare una doccia molto particolare.

Non acqua infatti bagna il morbido corpo di Jennifer ma banconote a comporre un quadro davvero molto provocante ma anche artisticamente delicato.

I followers si sono subito scatenati e hanno fatto volare l’indicatore dei like fino a quasi 3 milioni e mezzo.

Di sicuro Jennifer Lopez a cinquantanni e mamma di due gemelli non ha nulla da invidiare alle ventenni e altrettanto certamente l’amore dei suoi fan è uno dei regali di compleanno più apprezzati dalla cantante e attrice di origine portoricana.