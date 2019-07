Jennifer Aniston, terribile lutto per l’attrice: l’addio devastante sui social ‘Ha combattuto ma non ce l’ha fatta’

Jennifer Aniston e Justin Theroux hanno dato il triste annuncio sui social. Il triste lutto e l’addio sui social commuove i fan della coppia

Tutti conosciamo Jennifer Aniston: attrice che ha ammaliato il pubblico su scala mondiale, ex moglie dell’attore Brad Pitt e di Justin Theroux. Ma non tutti sanno che poche ore fa quest’ultimo si è riunito alla ex consorte per il cane da loro adottato nel 2005.

14 anni di puro amore per la Aniston nei confronti del suo “cagnolino” Dolly, di razza pastore tedesco, prima della deposizione di spada e scudo, come ufficializzato da Theroux su Instagram:

“Stasera, al tramonto, dopo una lotta eroica … il nostro più fedele membro della famiglia e protettore, Dolly A. ha deposto la sua spada e il suo scudo. Quello che non deserta mai, quello che non si dimostra mai ingrato … è il cane: fedele e vero, anche nella morte”.

Questa la dedica scritta nel post di Justin Theroux per il suo fedele amico a quattro zampe. Theroux ha celebrato il funerale del pastore bianco di origine messicana con una foto del suo corpo, che giaceva su una coperta bianca.

La dedica di Justin Theroux ha sconvolto i fan

La dedica è stata di una dolcezza che ha quasi “sconvolto” i fan su Instagram: Theroux ha difatti celebrato il funerale del loro amico a quattro zampe che era disteso su una coperta bianca. L’incontro dei due attori ha fatto capire che comunque saranno sempre una famiglia: Justin, Jennifer e Dolly.

I loro amici si sono ovviamente premurati di fargli le condoglianze nei commenti: da Courteney Cox che ha detto “Ti vogliamo bene Dolly” a Orlando Bloom che ha scritto un “rip beauty”. Non è mancata all’appello anche Cat Power che ha commentato “Mi dispiace così tanto, è la perdita più difficile” a parecchi altri amici, conosciuti e non.