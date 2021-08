Una notizia choc che è diventata virale in pochissimo tempo, Jennifer Aniston e David Schwimmer stanno insieme e sono diventati una coppia nella vita reale: scopriamo di più.

I fan di Friends sono impazziti, i loro amatissimi personaggi Ross e Rachel si sono fidanzati fuori dai riflettori, dopo 20 anni: scopriamo tutti i dettagli su questa nuova coppia.

Jennifer Aniston e David Schwimmer, la nuova coppia

Un gossip incredibile che in poco tempo ha fatto il giro del mondo: Rachel e Ross in Friends, stanno insieme.

Una scintilla che si sarebbe accesa durante le riprese della reunion.

Secondo alcune voci, i due hanno iniziato a frequentarsi nelle ultime settimane, anche se sono stati amici e colleghi per quasi vent’anni.

Una fonte vicina ha rivelato che avevano sempre avuto una cotta reciproca, durante le riprese di Friends.

Purtroppo anni fa, il loro amore non poteva andare a buon fine, perché entrambi erano impegnati in altre relazioni.

Jennifer Aniston dal 2000 al 2005 è stata sposata con Brad Pitt. Per poi risposarsi con Justin Theroux nel 2015 e divorziare nel 2017.

Jennifer Aniston e David Schwimmer, sono fidanzati: tutti i dettagli

Ross e Rachel, la coppia più amata in Friends che è andata avanti dal 1994 al 2004, ora però sembra che sia diventata reale.

Infatti, grazie alla reunion, hanno riscoperto la chimica di un tempo, che non sembra mai essere finita.

Il mese scorso David ha lasciato New York, dove vive da tempo, per andare a trovare l’attrice a Los Angeles e hanno passato molto tempo a casa di Jennifer.

Sono stati avvistati anche mentre camminavano in uno dei vigneti di Jen a Santa Barbara e sorseggiavano vino.

C’era molto chimica tra di loro, ha precisato la fonte che ha lanciato la notizia.

Un sogno che si avvera per tutti i fan di Friends, non ci resta che aspettare e vedere come andrà tra i due.

