Jennifer Aniston ci riprova con Brad Pitt: gli amici svelano tutto

Jennifer Aniston torna al suo primo amore Brad Pitt? Il riavvicinamento viene raccontato dagli amici e ci svelano alcune indiscrezioni

Jennifer Aniston si è avvicinata nuovamente all’ex, l’attore Brad Pitt e questa volta non sembra voglia lasciarselo scappare. Cosa hanno raccontato gli amici?

La triste separazione da Just Theroux

Jennifer Aniston e Justin Theroux non solo due attori affermati, ma anche una di quelle coppie che hanno fatto sognare tutti i fan. La Regina di Friends e altri film americani è entrta nel cuore di tutti grazie alla spontaneità e modo di fare: ma perché è finita con Justin?

Un amore nato per caso e alimentato giorno per giorno, fino ad arrivare ad un momento in cui – forse – l’amore non era più così forte da far loro andare avanti.

Tuttavia, a dispetto di quello che si pensava, è stato un periodo che l’ex star della serie Friends ha superato senza troppi dispiaceri, soprattutto per merito dell’aiuto emotivo degli amici.

Da una parte si è trattato proprio dei vecchi colleghi di Friends, dall’altra le è stato particolarmente vicino anche Brad Pitt, che ritroveremo a Venezia tra poco più di due settimane per la presentazione di Ad Astra.

Il riavvicinamento al suo ex marito Brad Pitt

La nostra star americana sta trovando nuovamente la sua felicità tra le braccia dell’ex marito Brad, secondo una fonte sconosciuta – come raccontato dall’Entertainment Tonight:

“continui a sentirsi con Brad e di tanto in tanto parlano”.

La fonte ha specificato anche come entrambi:

“abbiano ormai fatto tantissima strada, da quando hanno divorziato”.

La Rachel Green di Friends frattempo continua ad essere single e a prendersi cura di sé e della sua salute con tantissimo yoga e una dieta sana.

Insomma, che la notizia trapelata sia vera o meno, a noi importa che Jennifer continui ad essere sempre con il sorriso sulle labbra, al di là di tutte le delusioni “romantiche” che le sono capitate!