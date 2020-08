Jeep presenta la sua e-bike. Il prezzo sfiora i 5.000 euro

Jeep presenta la sua bici a pedalata assistita: si chiama semplicemente Jeep e-bike ed è stata studiata per il pubblico che ama pedalare in mezzo alla natura meno agevole.

La bici marchiata Jeep è stata realizzata in collaborazione con gli specialisti della QuietKat, di Eagle, Colorado.

Il veicolo monta pneumatici fat da 26″x 4.8″ e freni a disco idraulici a quattro pistoncini. La trasmissione ha 10 velocità.

Ora che le vendite delle e-bike sono alle stelle, le due ruote elettriche sono più redditizie che mai per le aziende automobilistiche.

Quindi non è stato uno shock enorme quando Jeep ha deciso di aggiungere una robusta e-bike fuoristrada per completare i veicoli fuoristrada a quattro ruote del celebre marchio statunitense.

Jeep lancia la sua e-bike che si distingue dalla concorrenza

Rispetto agli altri competitors Jeep è andata in una direzione diversa adottando un motore a trazione centrale da 750 W a potenza continua e 1.500 W di picco noto come Bafang Ultra.

Attraverso una partnership con la società di e-bike QuietKat, all’inizio di quest’anno Jeep ha lanciato la sua nuova bicicletta elettrica fuoristrada full-suspension con un potente motore.

Le biciclette sono state messe in vendita a marzo per un enorme $ 5,899. Rispetto ad altre famose e-bike per pneumatici grassi come la RadRover da $ 1.499 di Rad Power Bikes o la e-bike Lectric XP da $ 899 ancora più economica, questo è un prezzo piuttosto alto.

Ma a quanto pare Jeep ha già annunciato la spedizione dei primi modelli.

Per celebrare l’imminente spedizione, QuietKat ha anche condiviso alcuni nuovi video che mostrano l’e-bike Jeep in azione.

E-bike Jeep, le caratteristiche del motore

Con 160 Nm (118 ft-lb) di coppia, il motore Bafang Ultra rende l’e-bike estremamente veloce, specie nei percorsi in salita.

Con una potenza nominale di 750 W, il motore supera la potenza massima di 250 W consentita nell’UE.

La bici corre su pneumatici fat bike larghi 4,8”, che dovrebbero aiutarla a funzionare anche in condizioni estreme come la neve.