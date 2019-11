Jeans, quali scegliere in base al tuo fisico e NON sbagliare?

Trovare i jeans giusti può spesso rivelarsi un’impresa particolarmente ardua? Con questi consigli potrai semplificare la scelta trovando quello giusto!

La scelta dei jeans deve essere fatta seguendo alcuni parametri che riguardano il proprio fisico. Vediamo insieme cosa acquistare a seconda del tuo fisico e NON sbagliare!

Il capo d’abbigliamento più usato, non solo dalle donne!

Questo capo di abbigliamento che veste bene spesso è un miraggio: troppo larghi sulla vita o troppo stretti, troppo lunghi o troppo corti.

Come si fa a trovare quelli perfetti? Basta seguire alcuni consigli. Ovviamente, il jeans è molto amato dalle donne per la sua praticità, versatilità, perché è semplice da abbinare e si presta a diverse occasioni.

A seconda del colore e del modello, il jeans può essere perfetto dal giorno alla sera. Ecco perché gli stilisti cercano di assecondare i gusti delle donne e non solo, creando modelli che spaziano dal classico all’elaborato, di lusso ma anche più accessibili.

Il denim è il particolare tipo di tessuto che caratterizza i jeans che, per la loro resistenza, sono nati come un capo da lavoro. Oggi si possono trovare jeans con i lustrini, con un lavaggio particolare e persino elasticizzati che presentano l’aggiunta di Lycra.

Come scegliere i jeans in base al fisico?

Per aiutarti a scegliere il jeans perfetto, ci sono tre punti fondamentali da considerare:

taglio

punto vita

altezza delle tasche

Grazie a questi parametri, ci si può orientare tra i vari modelli: skinny, a vita alta, a vita bassa, flare, a zampa, baggy.

Se sei longilinea, con delle gambe magre ed atletiche (fisico baguette), i jeans skinny sono perfetti per te. Si tratta di jeans elasticizzati che segnano dal punto vita fino alle caviglie. Gli skinny sono perfetti quasi con ogni tipo di calzatura: dagli stivali over the knee alle ballerine.

Se hai un fisico a sirena, caratterizzato da un punto vita stretto, fianchi e spalle della stessa larghezza, il jeans che valorizza meglio la tua figura è quello a vita alta. Si tratta di un capo che è tornato prepotentemente in voga. Se scelto in un modello elasticizzato ha il pregio di essere anche perfetto per nascondere un po’ di rotolini.

Sempre per il fisico a sirena, che vuole valorizzare il suo lato b armonico, sono perfetti anche i jeans a vita bassa che, in questo periodo storico, non è molto trendy. Attenzione all’altezza della vita per scongiurare l’effetto muffin top o maniglie dell’amore.

Per chi ha il fisico a pera, ovvero con i fianchi più abbondanti, i jeans da scegliere sono quelli a zampa. Si tratta di un modello che stringe sulla coscia per scendere poi più largo lungo il polpaccio. Chiamato anche flare, è in grado di riequilibrare la figura e slanciare la figura. Può regalare qualche centimetro se abbinato con la scarpa giusta.

Ora sei pronta ad andare ad acquistare il tuo capo di abbigliamento must have, ideale per ogni outfit e stagione!