Chi è Jeanine Anez, la donna al capo dello Stato della Bolivia come Presidente ad Interim fino alle prossime elezioni del Paese

Scopriamo tutti i segreti di Jeanine Anez, la donna che amministrerà la Bolivia in via temporanea, fino a quando non si terranno le prossime elezioni.

Chi è Jeanine Anez

Nasce il 13 giugno del 1967 nella città di Trinidad, in Bolivia. Dopo aver conseguito una laurea in scienze giuridiche, lavora come avvocato.

Nel 2006 entra nell’Assemblea costituente, alla quale contribuisce redigendo l’attuale costituzione della Bolivia.

Nel 2010, Anez assume l’incarico come senatrice per il Dipartimento nord-orientale di Beni. In quel periodo è allineata con PPB-CN, una coalizione di destra che con il tempo è diventato il più grande partito politico di opposizione in Parlamento dopo le elezioni del 2009. La coalizione cessa, tuttavia, di esistere nel 2014.

A quel punto Anez si unisce al movimento socialista democratico alle elezioni generali che si sono tenute sempre nel 2014.

A livello politico, Anez è nota per essere avversaria di Evo Morales, che ha definito un individuo simile a un tiranno.

Jeanine Anez è ora a capo dello Stato della Bolivia, che guida solo temporaneamente. L’obiettivo della senatrice è quello di portare avanti il suo Governo ad Interim, e di guidarlo in maniera tale da farle ottenere anche il voto presidenziale.

Le elezioni di ottobre, in effetti, sono state accusate di brogli. La senatrice tranquillizza i cittadini, dichiarando di voler rispettare il Paese in attesa della convocazione delle nuove elezioni, in questa che è stata definita una fase di transizione.

Vita privata e curiosità

Jeanine Anez è sposata con Héctor Hernando Hincapié Carvajal, un politico colombiano.

In passato la donna è stata direttrice e conduttrice televisiva in Totalvision.

Della Anez non si hanno molte notizie personali, in quanto è una donna della politica che tiene molto alla riservatezza.