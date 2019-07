Javier Martinez, chi è il tentatore di Ilaria: dopo Temptation Island il trono di Uomini e Donne?

Javier Martinez ha fatto impazzire tutti. Ma chi è il tentatore di Temptation Island che ha avuto modo di fare “tentennare” anche Ilaria Teolis? La giovane entrata in gioco fidanzata con Massimo Colantoni, proprio ieri ha deciso di lasciare il programma da single perché “mi sono innamorata di me stessa”. Prima di prendere questa decisione, ha avuto modo di conoscere in maniera approfondita l’affasciante pallavolista argentino che potrebbe essere molto vicino al trono di Uomini e Donne.

Javier Martinez, ecco chi è il tentatore di Ilaria

Javier Martinez è nato in Argentina nel 1995. Molto piccolo si trasferisce con la sua famiglia in Sardegna, dove passerà l’infanzia e l’adolescenza. La sua grandissima passione per lo sport, lo porta subito a mettersi in mostra, concentrandosi sulla pallavolo. Questa disciplina sportiva, gli darà la possibilità fin dal 2011, di incominciare a giocare nella Lube Banca Marche di Appignano, dove mostrerà immediatamente il suo grande talento.

Successivamente, arriverà in squadre più conosciute come il Civitanova e la Nova Volley di Loreto nella Serie B, spostandosi nel territorio marchigiano. Attualmente gioca l’Intervolley Foligno, dove ricopre il ruolo di martello. Javier è molto seguito anche su Instagram, dove “racconta” tramite immagini la sua vita, tra l’Italia e il nostalgico ricordo dell’Argentina. Lo sport comunque, rimane la sua principale passione e proprio per questo motivo, nel 2017 ha ottenuto anche il brevetto di bagnino di salvataggio.

Temptation Island, Javier e la conoscenza con Ilaria

Javier Martinez è stato uno dei tentatori di Temptation Island 2019, corteggiando massicciamente Ilaria. La ragazza però, ha deciso di non partire con lui per il weekend da sogno, facendolo arrabbiare non poco. Nonostante la grande attrazione tra i due, la giovane ha voluto concludere il suo percorso da single, senza proseguire anche fuori, la conoscenza con lui.