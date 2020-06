Javier di Amici volta pagina, nuova vita e amore per il ballerino – FOTO

Javier di Amici volta pagina, nuova vita e amore per il ballerino...

In modo inaspettato è giunta nella vita di Javier Rojas una nuova storia d’amore. Il ballerino di Amici 19 inizia un nuovo capitolo al fianco di una nuova partner: foto e tenerezze su Instagram.

Un capitolo si chiude, un altro si apre per Javier Rojas. Il talentuoso ballerino di Amici 19 ha superato egregiamente una stagione televisiva, pregna di esperienze professionali significative. Dopo aver vinto Amici 19 nella categoria danza, ha preso parte anche al cast di Amici Speciali con TIM insieme per l’Italia.

Dal punto di vista sentimentale, l’esuberante ballerino ha avuto numerosi flirt, spesso turbolenti ed effimeri. Per mesi i media lo hanno dipinto come il latin lover del talent show di Maria De Filippi, capace di far cadere tutte le donne ai suoi piedi.

Ma adesso ecco che il ventiquattrenne cubano apre un nuovo capitolo della sua vita. Stando a fonti ben informate, Javier Rojas potrebbe aver trovato un nuovo travolgente amore.

Javier di Amici e la nuova liaison amorosa: selfie e baci con Vicky

Oltre ai “potrebbe“, tuttavia, ci sono svariate foto e video, postati sul profilo Instagram del ballerino, che confermano una certa vicinanza con una nuova avvenente partner. Una nuova girlfriend che ha calamitato l’attenzione dei suoi 252 mila followers.

Si tratta di Vicky Bollini, giovane étoile della danza classica che vive a Rimini, esattamente dove Javier Rojas è stato in queste ultime settimane. Sui canali social dei due ballerini fioccano selfie, tra baci e tenerezze.

La nuova dolce metà del caliente cubano ha monopolizzato tutto il suo interesse e attenzione. A giudicare dai suoi aggiornamenti in tempo reale sul web, sembra proprio che Javier abbia messo la testa a posto.

Un benessere strettamente legato alla presenza della splendida ballerina Victoria Bollini? Risposta affermativa. Come passa in fretta il tempo: sembra ieri che il dongiovanni di Amici 19 ne combinava di tutti i colori, rincorrendo Talisa Ravagnani e Virginia Tomarchio.