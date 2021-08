Lui è uno dei sex symbol più conosciuti al mondo. Altissimo e muscoloso proprio come un gigante, ma non tutti sanno che è un uomo super romantico, innamoratissimo di sua moglie.

Jason è un vero tenerone, la storia d’amore con sua moglie Lisa Bonet, ti lascerà a bocca aperta.

Jason Momoa ha sposato la sua prima cotta

Il grande sex symbol 42enne di un metro e 92 per 105 chili di muscoli, ha sempre saputo che sua moglie Lisa Bonet fosse quella giusta per lui., infatti, qualche tempo fa ha raccontato:

“Per lei avevo letteralmente una cotta quando ero solo un ragazzino.”

Jason e Lisa sono sposati da 15 anni, ma lui è innamorato di lei da quando aveva solamente otto anni e la guardava in tv, nella sit-com I Robinson:

“All’epoca dicevo ‘Mamma, mi piacerebbe stare con lei tutta la vita. Vorrei prendermene cura’”.

Lui è un vero gentiluomo, lo ha dimostrato qualche tempo fa, quando Lisa ai Golden Globe sentiva freddo e Jason si è tolto la giacca, rimanendo l’unico in canotta in mezzo a tantissimi uomini in smoking.

L’amore che prova per lei, lo spinge a fare qualsiasi cosa.

Jason e Lisa Bonet, il loro primo incontro

Il noto attore ha raccontato:

“Le ho rivelato di essere stato un suo stalker solo dopo aver avuto il secondo figlio, non volevo spaventarla. Ma sì, avrei voluto conoscerla da sempre. Per me è una regina”.

Il loro primo incontro risale al 2005, in un jazz club di New York grazie ad alcuni amici in comune:

“Io avevo i dreadlocks, lei aveva i dreadlocks. Mi sono girato, l’ho vista e sono rimasto senza parole.”

Non tutti sanno che Jason va anche molto d’accordo con l’ex e padre della figlia di Lisa, Lenny Kravitz:

“È come un fratello per me e amo i loro bambini”.

Loro si definiscono una grande e unita famiglia, non c’è niente di più bello di un legame così forte.

