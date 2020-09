Jasmine Carrisi, avete mai visto la sua stanzetta? Stupenda ed enorme!

Bellissima e personalizzata in base al suo stile: la stanzetta di Jasmine Carrisi è davvero stupenda, un sogno per tutte le sue coetanee.

La figlia più piccola di Al Bano, Jasmine Carrisi, è molto coccolata sia da papà che da mamma Loredana. I due non le fanno mancare nulla e questo si può capire anche dalla sua enorme stanzetta.

Jasmine Carrisi, la foto della sua stanza fa il giro del web

Uno dei figli più seguiti di Al Bano è sicuramente Jasmine Carrisi. Figlia avuta con Loredana Lecciso, la ragazza è di una bellezza disarmante e – di recente – ha debuttato anche lei nel mondo della musica, proprio come suo padre.

La giovane, come di consueto, mostra scatti della sua routine quotidiana e della sua vita privata sui social, in particolare su Instagram, dove i fan hanno potuto ammirare la stanza in cui la sera dorme e nella quale prova i suoi numerosi outfit.

Ecco la foto che ha scattato della camera, poi cancellata da Instagram:

Come potete vedere, la stanza è bella ampia e si adatta perfettamente al suo stile. La camera, mostrata in bianco e nero, è veramente grande.

Lei, che appare sullo sfondo, indossa dei leggins scuri e un completo intimo firmato Calvin Klein. A completare il tutto, il suo cagnolino che si mette in posa davanti l’obiettivo della sua padroncina.

Jasmine, la sua stanza: un sogno

Non sappiamo con certezza se quella mostrata nello scatto in bianco e nero su Instagram sia la vera camera della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Se fosse così, vediamo che Jasmine si circonda di magliette di calciatori, palloni, un letto a due piazze, uno specchio orizzontale, un lampadario nero e parquet scuro, ma non solo.

Nello scatto – poi rimosso da Instagram – notiamo anche un divano bianco angolare.

Insomma, una camera variegata che mostra la sua creativa personalità, il tutto sullo sfondo di toni rosa che si adattano perfettamente alla sua incredibile bellezza.

Un aspetto che sicuramente ha ereditato dalla sua meravigliosa mamma, della quale sembra proprio la sua gemella in miniatura.