Jasmine Carrisi sbrocca, ritocchini chirurgici al volto? ‘Ecco cosa ho rifatto’

La figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso risponde agli attacchi degli haters con un’affermazione che ha spiazzato tutti.

Conosciamo tutti Jasmine Carrisi, la bellissima figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso, diventata nota anche su Instagram, dove vanta un seguito di 71 mila followers circa.

La ragazza è molto attiva sui social e posta spesso foto da cui trapelano sia la sua tenerezza che la sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @jasminecarrisi

Di recente, alcuni scatti postati dalla ragazza hanno attirato aspri commenti da parte dei followers, che l’hanno accusata di essersi rifatta il viso e stravolto completamente i connotati.

La risposta di Jasmine non si è fatta affatto attendere ed è incredibile!

La risposta della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è incredibile

Da tempo, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sta avendo a che fare con gli haters, che la ossessionano con commenti dispregiativi sul suo aspetto.

Gli utenti sul web continuano ad accusarla di essersi sottoposta a interventi di chirurgia estetica.

La giovane, classe 2001, ha finalmente deciso di farsi avanti e di affrontare la bufera mediatica nella quale è stata trascinata.

All’ennesimo commento del follower che le chiedeva: “Che ti sei rifatta?”, la giovane ha risposto in un video, in cui ha affermato:

“Ho fatto il botox al viso, poi labbra, naso…”

Jasmine era chiaramente ironica e ha risposto in maniera sarcastica con la speranza che gli attacchi finiscano presto.

Adesso Jasmine è pronta per lanciarsi in un nuovo progetto al fianco del papà Al Bano. I due saranno giudici di The Voice Senior, il talent show di canto condotto da Antonella Clerici.