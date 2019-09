Loredana Lecciso, la figlia in reggiseno sui social ‘Sei solo un’oca’: massacrata dagli attacchi dagli haters

Loredana Lecciso, la figlia in reggiseno sui social ‘Sei solo un’oca’: massacrata...

Jasmine Carrisi posta una foto che infiamma i fan: le feroci critiche degli haters al post in reggiseno. Vediamo insieme cosa è successo

La figlia di Loredana ed Albano, Jasmine Carrisi attaccata per una foto considerata eccessiva. Che cosa ha combinato?

Una ragazza e una grande famiglia

Jasmine ha 18 anni compiuti da poco, una bellezza innata e una famiglia numerosa e molto famosa.

E’ infatti figlia di Loredana Lecciso e del cantante Albano Carrisi, sorella di Albano Junior detto Bido di un anno minore.

Jasmine però ha altri fratelli e sorelle che compongono la sua bella e famosa famiglia:

Brigida figlia del primo marito di Loredana e Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior, figli di Albano e Romina Power.

Una famiglia piena di donne belle e con un forte carattere, tra cui anche la madre di Albano, nonna Jolanda.

L’ultima figlia femmina del amatissimo cantante di Cellino San Marco dunque, bella come la mamma, con la passione per il canto come il papà, sta cercando la sua strada.

Per ora è molto presente sui social che attirano complimenti ma anche tante critiche e confronti proprio con le altre sorelle.

Ma allora cosa è successo sui social?

La foto che ha scatenato un fiume di critiche

Jasmine non è nuova a foto social ammiccanti e provocatorie sempre nei limiti della decorosità e mai volgari.

Ma ogni suo post è molto controverso e accende numerose polemiche.

Chi la critica lo fa soprattutto perché Jasmine è sui social da quando era minorenne ed i fan vorrebbero vederla mantenere il suo lato infantile più a lungo possibile semza doversi atteggiare a femme fatale.

C’è da dire che la ragazza non deve fare molto sforzo per apparire bella e sensuale, è un dono che ha innato assomigliando moltissimo alla mamma Loredana.

In un ultima foto su Instagram si vede la diciottenne in reggiseno di marca, posare sensuale per l’obbiettivo.

Molti gli apprezzamenti ma tante le critiche:

“Solo l’oca sai fare o altro?” “Già a questa età tutta rifatta ma non ti vergogni..tal madre tale figlia” “peccato la consigliano male, le due sorelle sono così amate, sempre semplici e fini”

Gli haters dunque contestano a Jasmine di aver fatto ricorso al chirurgo ad appena 17 anni e di eccedere in pose considerate volgari di cui non ha bisogno essendo per natura una bellissima ragazza.

Le figlie di Albano e Romina come si legge dai commenti sono da sempre amate dal pubblico, e forse l’astio per la bella showgirl salentina ex di Albano potrebbe aver accentuato l’atteggiamento dei followers verso Jasmine.

Proprio il famoso papà amato oltre che per la sua carriera anche per la sua figura di uomo dai grandi valori, al settimanale GENTE ha affermato che oltre alla bellezza della madre la piccola di casa ha ereditato da lui il carattere forte ed indipendente.

Quello che è certo è che la giovane Carrisi non passa inosservata e di sicuro farà ancora molto parlare di sé.