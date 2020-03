Jasmine Carrisi va a vivere da Romina: la fuga da mamma Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi, la confessione choc della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso: ‘Vado a vivere da Romina’

La famiglia Carrisi è di nuovo ritornata sulla bocca del gossip, questa volta a mettercela è stata proprio la giovanissima Jasmine Carrisi con dichiarazioni al quanto sorprendenti sui social. La bellissima figlia di Al Bano e Loredana infatti, avrebbe fatto una confessione scioccante sul suo profilo Instagram, lasciando i fans senza parole.

Jasmine Carrisi vuole vivere da Romina

La bellissima figlia di Al Bano e Loredana è tornata a far parlare di se, questa volta lo ha fatto attirando l’attenzione dei media sui social. A quanto pare la famiglia Carrisi non smette mai di essere sulla bocca del gossip, sopratutto negli ultimi tempi. Al Bano e Loredana infatti sembrano aver ritrovato di nuovo la complicità di un tempo, ma a “guastare” le cose c’è sempre la presenza di Romina Power dietro l’angolo.

Nonostante ciò, Al Bano sembra aver ritrovato l’amore di entrambe le donne e sembra essere anche più sereno e felice. Ma a far preoccupare papà Al Bano, è proprio la figlia Jasmine che sui social ha fatto una confessione che non è piaciuta per niente al cantante di Cellino e alla sua ex Loredana.

La bellissima Jasmine Carrisi, nonostante la sua giovane età, ha già le idee molto chiare. La ragazza infatti ha confessato di voler andare a vivere fuori italia, magari in America, proprio dove risiede Romina Power. Ma le cose non sono cosi semplici, sopratutto con mamma Loredana, una donna molto premurosa e apprensiva con sua figlia.

A dichiararlo è stata proprio la ragazza in un intervista a Vieni da Me condotto da Caterina Balivo, in cui ha confessato che mamma Loredana, è una mamma chioccia e spesso pesante nei suoi confronti. Spesso infatti, Loredana le ha proibito diverse esperienze, ma adesso il desiderio più grande per bellissima Jasmine è quello di andare a vivere in America. Uno scherzo del destino per Loredana, che non sembra per niente d’accordo con la decisione della figlia Jasmine. Un desiderio non da poco che sicuramente metterà in crisi la showgirl Loredana Lecciso.