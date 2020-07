Jasmine Carrisi tale e quale alla sorella Ylenia: ‘Hanno la stessa passione’

Jasmine Carrisi molto simile alla sorella Ylenia. Entrambe condividono la medesima passione. Le foto a confronto.

Jasmine Carrisi è molto simile alla sorella scomparsa Ylenia. Da qualche giorno grazie a un post di una fanpage su Instagram il confronto tra le due sorelle è diventato virale. Jasmine è figlia di Albano e Loredana Lecciso.

La foto del confronto

Nella foto entrambe hanno un vestito giallo e si nota molto la somiglianza tra le due ragazze. Le due sorelle benchè non si siano mai conosciute, hanno una passione in comune. Entrambe amano la musica e si sono buttate nello spettacolo. Jasmine ha lanciato il suo singolo Ego, con il quale stia scalando le classifiche.

Si tratta di un brano rap molto estivo, festoso ed è disponibile in vendita su tutte le piattaforme digitali. Una canzone che ha molto mordente sui più giovani. Jasmine ha deciso di non sfruttare il cognome importante ed è debuttata con un nome d’arte. Ylenia la primogenita della coppia Albano – Romina, aveva inciso nel 1987 con la madre il singolo Abbi Fede con la madre nell’album Libertà.

Ylenia Carrisi non si era limitata a questo, aveva fatto la valletta alla ruota della fortuna, al fianco di Mike Buongiorno, aveva recitato negli anni Ottanta recitò una piccola parte nel film Champagne in paradiso con i genitori Al Bano e Romina Power.

L’odio dei fan della coppia Romina – Albano

Le figlie di Albano e Loredana non sono molto amate dalla fanbase del cantante e di Romina. Tutti coloro che amavano la coppia composta da Albano e Romina, non hanno mai approvato il secondo matrimonio. I loro fan hanno sempre detto che Jasmine non ha nulla a che fare con i figli del primo matrimonio. Un probabile motivo della scelta di Jasmine Carrisi di debuttare con un nome d’arte totalmente inventato.