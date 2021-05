Jasmine Carrisi mezza nuda fa arrabbiare papà Al Bano: ‘Senza pudore’

Una foto che copre decisamente molto poco quella che ha condiviso con i fan la figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi.

Sui social certe foto andrebbero evitate. Jasmine Carrisi forse è troppo giovane per capire che alcuni scatti possono scatenare troppo il web e gli haters.

Papà Al Bano sicuramente non approva questi scatti essendo molto protettivo. La cosa l’avrà di certo fatto arrabbiare.

Jasmine Carrisi, la foto mezza nuda è troppo spinta

Ancora una volta la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, ha generato una polemica social con la sua ultima foto. La ragazza ha condiviso uno scatto in costume come fanno spesso le sue coetanee. A generare scandalo però è il costume che scopre decisamente troppo.

La foro è finita subito nel mirino degli haters: la 19enne è chiaramente alla ricerca di visibilità e quale modo migliore se non dei social. Lo scorso anno, è uscito il uso primo singolo Ego e pare stia già lavorando ad un secondo inedito.

Grazie a The Voice Senior si è fatta conoscere anche dal pubblico più adulto e la sua carriera non può che essere in ascesa.

Lo scatto di Jasmine farà arrabbiare Al Bano?

La giovane, nella foto incriminata, indossa un bikini fuxia bucato e assume una posizione sicuramente molto piccante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)



Gli haters non hanno esitato ad insultarla tirando in ballo, ovviamente, anche parte della sua famiglia. Qualcuno le ha detto che in quello scatto è decisamente volgare, altri l’hanno invitata ad avere, data anche la giovane età, un po’ di pudore in più:

“Ma un pò di pudore no degna figlia di tua madre, siete esibizioniste. Tuo fratello e gli altri figli di tuo padre mai viste cose così “.

C’è da dire però che per fortuna c’è anche chi ha apprezzato la foto facendole i complimenti.