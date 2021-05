Jasmine Carrisi, sai con chi è fidanzata? Alla sua famiglia è piaciuto subito: ecco chi è

Jasmine Carrisi si racconterà a Domenica In insieme a papà Al Bano. Tanti aneddoti e curiosità, voi sapete con chi è fidanzata?

Jasmine Carrisi è tra i personaggi noti più seguiti dagli utenti sui social e dal pubblico, il quale hanno imparato a conoscerla ed apprezzarla durante l’esperienza a The Voice of Italy Over Edition.

Come accennato, questa domenica, 23 Maggio 2021, sarà ospite insieme a papà Al Bano negli studi di Domenica In, ove concederanno un’intervista da non perdere ai microfoni di Mara Venier e presenteranno il suo nuovo progetto musicale ‘Calamite’.

Nel frattempo scopriamo qualche piccola curiosità sulla giovane, la quale sui social è già un influencer, con i suoi 95,2mila followers.

Chi è il fidanzato di Jasmine Carrisi?

Un ragazzo d’oro, che ‘l’ha conquistata per la sua positività e la sua simpatia’. E non avrebbe conquistato solo lei, ma anche papà Al Bano e mamma Loredana ai quali è piaciuto subito.

Di chi si tratta? Il suo nome è Alessandro Greco, e no, non si tratta dell’omonimo e celebre conduttore televisivo.

Un ragazzo bellissimo, insieme al quale è apparso per la prima volta lo scorso maggio 2020. I due stando alle pochissime indiscrezioni trapelate, si sarebbero conosciuti tra i banchi di scuola e proprio li sarebbe scoccata la scintilla, grazie alla sua solarità.

La figlia di Al Bano però, non condivide molto della sua vita sentimentale sui social, probabilmente per non essere assediata dai media e dagli haters che sono sempre dietro l’angolo a caccia dell’ultimo pettegolezzo e dell’ultima polemica.

Ciò che è noto è che i due sono stati insieme per oltre un anno, secondo quanto rivelato in una delle ultime dichiarazioni della giudice di The Voice. Di recente infatti alcuni rumors parlerebbero della rottura tra i due, mai smentita ne confermata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JASMINE (@jasminecarrisi)

Jasmine Carrisi, vita e carriera

Classe 2001, Jasmine Carrisi è la primogenita di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Seguitissima sui social, ha esordito nel mondo del cinema nel 2018 dove ha interpretato Isabella d’Aragona nel film in costume ”La dama e l’ermellino”.

Nel giugno dello scorso anno, è diventata popolare nel mondo della musica, con il suo primo singolo Ego, che ha riscosso non poco successo sulle piattaforme digitali.

Importante anche la sua esperienza a The Voice of Italy Over al fianco del padre Al Bano, che ha dato modo al pubblico di conoscerla mettendo a tacere le voci che la etichettavano come ‘Raccomandata’.