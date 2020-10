Jasmine Carrisi drastico cambio look: ‘Uguale a mamma Loredana Lecciso’

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha stravolto i fan mostrando il suo nuovo look, che l’ha resa irriconoscibile.

Jasmine Carrisi è bellissima e somiglia moltissimo alla madre, ma è davvero cambiata a causa del look adottato nelle ultime ore.

Il successo di Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi è la figlia del celebre cantante e attore Albano Carrisi e dell’attuale moglie, la showgirl italiana Loredana Lecciso.

La giovane ha 19 anni ed è amatissima dai fan, che la seguono con costanza sui social. Su Instagram, in particolare, la ragazza vanta un seguito di 71 mila followers!

Oltre che sui social, la giovane si dà molto da fare con la carriera musicale: qualche mese fa ha debuttato nel mondo della discografia con l’uscita del suo primo singolo, dal titolo “Ego”.

Jasmine Carrisi è piena di risorse e nelle scorse ore ha spiazzato i fan che la seguono su Instagram con un cambio look sconvolgente!

L’incredibile cambio look di Jasmine Carrisi

Nelle ultime ore, la bellissima Jasmine Carrisi ha condiviso alcuni scatti sulle sue storie di Instagram.

La giovane si mostra, mentre il celebre Federico Fashion Style si adopera per ricrearle un’acconciatura incredibile.

La giovane è andata dal parrucchiere professionista per farsi la frangia e per mettere in piega la propria capigliatura bionda con ciocche ondulate.

Jasmine è apparsa molto soddisfatta del risultato e anche i fan hanno reagito positivamente allo straordinario cambio look, che ha reso la figlia di Albano e Loredana davvero irriconoscibile.

La ragazza, infatti, si è mostrata sul suo profilo social ufficiale con un look stravolto e con la mascherina che le copriva il viso e che camuffava, in tutto e per tutto, la sua identità.