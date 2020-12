Jasmine Carrisi, brutto gesto contro Mara Venier in diretta: Al Bano imbarazzato

A Domenica In si è verificato un avvenimento che ha molto deluso Mara Venier e che ha messo in serio imbarazzo il cantante di Cellino.

Domenica scorsa, è andata in onda, come sempre, la trasmissione condotta da zia Mara, durante la quale si è verificato un episodio che l’ha delusa.

L’avvenimento ha coinvolto Jasmine Carrisi, colpevole di aver fatto un gesto contro la conduttrice, in diretta tv, che sta facendo molto discutere.

La delusione di Mara Venier

Nel corso dell’ultimo appuntamento di Domenica In, Mara Venier ha chiesto l’intervento dei protagonisti del talent show di successo The Voice Senior.

La trasmissione condotta da Antonella Clerici è riuscita a ottenere grandi consensi grazie al contributo dei concorrenti in gara e a quello dei giudici.

A dare la loro opinione sulle performance degli artisti, infatti, ci sono Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Al Bano Carrisi con la figlia Jasmine Carrisi.

Mara Venier non vedeva l’ora di sintonizzarsi con i protagonisti dello show, ma non tutto è andato come previsto.

Anzi, un evento ha deluso la conduttrice, che ha chiesto subito delucidazioni in merito all’accaduto.

Il rifiuto di Jasmine e l’imbarazzo di Al Bano

Ad aver turbato Mara Venier è stata l’assenza di Jasmine Carrisi. La giovane 19enne, infatti, non si è collegata con la trasmissione domenicale, facendo storcere la bocca a molti.

Tra questi vi è naturalmente Mara Venier, che si è resa conto immediatamente dell’importante assenza:

“Ma dov’è Jasmine, avevo chiesto Jasmine!”

Al Bano non ha potuto fare altro che intervenire, informando la conduttrice del motivo del rifiuto della figlia.

Il cantante di Cellino ha dichiarato che Jasmine ha rifiutato di collegarsi con milioni di telespettatori senza trucco.

Grande assente in collegamento anche Loredana Bertè.

È probabile che entrambe le donne fossero impegnate nella preparazione in vista della prima serata con The Voice Senior e non avessero il tempo di collegarsi con Domenica In.