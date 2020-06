Morto il leader degli Jarabe De Palo, Pau Dones stroncato da un cancro a 53 anni

Un lutto che ha devastato il mondo della musica. Stiamo parlando della morte di Pau Dones, leader degli Jarabe de Palo, gruppo molto noto negli anni ’90

La notizia della morte di Pau Dones, leader degli Jarabe De Palo (noto soprattutto per alcuni brani che sono diventati dei veri e proprio tormentoni ‘Depende’ e ‘Tengo la camisa nera’, ha lasciato il mondo della musica senza parole. Il cantante lottava da tempo contro un cancro che purtroppo ha avuto la meglio su di lui.

Ucciso da un cancro Pau Dones, leader del noto gruppo Jarabe De Palo. La sua è stata una lunga battaglia quella contro la malattia che ha scoperto di avere non moltissimi anni fa. Non è passato inosservato il drammatico messaggio di lutto della famiglia che con un post sui social ha detto addio al noto cantante.

L’intero mondo della musica è in lutto per l’improvvisa perdita del cantante che da diversi anni mancava sulle scene musicali. Pau, secondo quanto si apprende dalle prime notizie trapelate, lottava contro il cancro dall’agosto 2015.

La notizia della morte divulgata dalla stampa spagnola

La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il mondo. A divulgarla per prima, la stampa spagnola che ha riportato un post della famiglia sui social dove si ringrazia “il team medico e tutto il personale” degli ospedali che hanno seguito il lungo percorso del cantante nella sua battaglia al tumore.

I ringraziamenti si estendono a tutto il personale, secondo quanto si legge nelle parole rotte dalla commozione, “per il lavoro e la dedizione che gli hanno dedicato in questo periodo”. Ovviamente, adesso i familiari del cantante chiedono “il massimo rispetto per la privacy in questo momento difficile”.

