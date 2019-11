Jannik Sinner, chi è il tennista italiano da record: guadagni, fidanzata e carriera

Chi è Jannik Sinner, il tennista italiano dei record, che è riuscito a diventare milionario a soli 18 anni

Scopriamo tutti i segreti di Jannik Sinner, dall’infanzia, alla vita privata ai guadagni.

Chi è Jannik Sinner

Nasce a San Candido, il 16 agosto del 2001. Si appassiona allo sport degli sci fino all’età di 13 anni e nel frattempo coltiva anche il tennis, che ritiene esclusivamente un hobby. Dai 13 anni in poi, però, decide di impegnarsi nel tennis a livello professionistico.

Nel corso degli anni diventa vincitore di tre titoli Challenger e di due ITF. Il giovane 18enne vanta numerosi record di precocità a livello nazionale e internazionale.

Sinner è il più giovane vincitore nella storia delle ATP NextGen; è, inoltre, uno degli undici tennisti al mondo ad avere vinto almeno due tornei Challenger prima di compiere i 18 anni di età. La carriera di Sinner sembra essere proprio costellata di record: il tennista è il secondo più giovane di sempre ad aver vinto tre titoli Challenger nella stessa stagione.

Inoltre è il più giovane italiano a essere entrato tra i primi 100 giocatori della classifica ATP, ad aver vinto un incontro di categoria Masters 1000, ad aver raggiunto la semifinale di un torneo ATP e ad aver conquistato un torneo Challenger.

Vita privata e guadagni

Della vita privata di Jannik Sinner si sa ben poco, ma da alcuni rumor sul web sembrerebbe che non sia fidanzato.

Nel frattempo, però, Sinner si gode i suoi alti guadagni, che nel giro di un anno sono cresciuti in maniera esponenziale. Fino all’anno scorso, infatti, Sinner poteva contare vincite per 20.000 dollari. In questo 2019, invece, grazie ai risultati ottenuti, il tennista altoatesino si è già messo in tasca 770.134 dollari.

La somma in questione è dovuta soprattutto alla vittoria alle Next Gen ATP Finals 2019: per il solo fatto di aver preso parte al torneo di Milano, il tennista ha ottenuto un gettone da 56.000 dollari. Se si considera, poi, che ogni vittoria nel girone garantisce altri 33.000 dollari, Sinner con i due successi nei primi due match si è assicurato altri 66.000 dollari. La vittoria è valsa a Jannik Sinner un assegno da 250.000.

Jannik Sinner sta infine guadagnando grazie agli sponsor, come la Nike con la quale ha firmato il contratto, per quanto riguarda l’abbigliamento, lo scorso maggio.

Sembra proprio quindi che i guadagni del 2019 di Jannik Sinner si aggirino attorno al milione di euro.