Jane Alexander senza capelli, irriconoscibile nell’ultima foto social: l’attrice svela un retroscena

La bella Jane Alexander ha nuovamente stupito tutti con un drastico cambio look, la foto social senza capelli lascia tutti senza parole

I fan di Jane Alexander sono abituati ai suoi repentini cambi look ma questa volta sono rimasti davvero senza parole nel vedere l’ultima foto postata dall’attrice.

Jane Alexander, l’amore ed i nuovi look

Ultimo periodo turbolento e pieno di novità per la bella Jane Alexander, attrice e modella inglese naturalizzata italiana di nobili origini.

La sua bellezza e la sua eleganza erano noti a tutti e Jane non ha mai nascosto il suo lato trasgressivo ed anticonformista.

Grazie alla partecpazione al GFVip 3 la Alexander ha anche mostrato un aspetto che non molti conoscevano: passionale, tormentata e confusa ha conquistato l’affetto di tutti.

Le storie travagliate con lo storico Gianmarco, prima lasciato in diretta tv per seguire la passione sbocciata con il giovane Elia Fongaro proprio al GFVip e poi ripreso dopo alcuni mesi sono state al centro del gossip per svariato tempo.

Nel frattempo Jane ha stupito tutti con frequenti cambi look: ingrassata di 10 kg prima e bionda poi.

I fan hanno apprezzato questi cambiamenti ma l’attrice non pare intenzionata a smettere di stupire il suo pubblico.

La foto che ha spiazzato tutti

La bellissima Jane ha all’attivo davvero tantissimi fans che la seguono sui suoi vari profili social per vedere le foto che mostrano la sua bellezza statuaria ma anche le sue fragilità.

Jane è una donna che non ha paura di mostrarsi, consapevole del suo grande fascino che va al di là della semplice bellezza fisica.

Nell’ultima foto postata dall’attrice lei stessa gioca proprio su questo: stupire ed affascinare.

I fan non hanno potuto fare a meno di commentare stupiti lo scatto:

Jane ritratta coperta solo con un serpente che la avvolgeva e completamente rasata.

La foto ha scatenato i fan che l’hanno inondata di commenti:

“Che testa bellissima” “Sei spettacolare” “Serpente o no, tu senza capelli eri fighissimaaa”

La foto risale a qualche tempo fa e Jane l’ha voluta postare per ricordare quel momento, come si legge su velvetgossip.

L’attrice ricorda infatti di aver chiamato il fotografo alle 23 di sera per comunicargli il suo desiderio di scattare alcune foto con animali “particolari” come topi, serpenti o tarantole.

“12 serpenti di vario tipo trovati in 15 minuti. Nina la super truccatrice, ricordi splendidi..”

Ecco lo scatto che ha mandato in visibilio i fans:

Jane Alexander con il look biondo: