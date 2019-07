Jolanda morta a 8 mesi: arrestata la mamma, le tremende accuse

Nocera, Omicidio Jolanda Passariello, uccisa dal padre a otto mesi. Arrestata anche la madre della minore: ecco le accuse mosse contro Immacolata Monti

Nel corso di queste ore gli Agenti della Squadra Mobile, su richiesta del Pm della Procura di Nocera è stata arrestata Immaolata Monti, la madre della piccola Jolanda Passariello, deceduta a soli otto mesi a causa delle torture e sevizie per mano di suo padre, Giuseppe Passariello, tra il 21 e il 22 Giugno scorso.

Jolanda Passariello, torturata e seviziata dal padre

L’uomo come è noto, l’avrebbe torturata per oltre quattro mesi, solo perchè nata femmina, e perchè profondamente deluso dal non aver concepito un figlio maschio.

Quattro mesi di torture e sevizie, ai danni della piccola. L’uomo godeva nel strusciarle l’ispida barba sulla pelle, prenderla a morsi sulle manine e sue piedini fino a procurarle delle ferite sanguinanti, oltre a percuoterla, provocandole delle ecchimosi importanti sul corpicino.

Omicidio Jolanda: arrestata anche la madre

Dopo l’arresto dell’uomo, Giuseppe Passariello, reduce da una comunità per tossicodipendenti, dallo scorso 23 Giugno è i carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Quest’oggi, 5 Luglio è stata arrestata anche la madre della bambina, Immacolata Monti, per il reato di ‘concorso in omicidio’.

La donna, è stata presa in arresto dietro richiesta del PM Roberto Lenza della Procura di Nocera Inferiore, per ‘concorso in omicidio pluriaggravato da motivi abietti e futili e maltrattamenti’ verso la minore di soli 8 mesi, Jolanda Passariello.

Il padre della piccola in ultimo, continua a dirsi innocente e dichiara di voler uscire quanto prima dal carcere di Fuorni dove è attualmente detenuto.