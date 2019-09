Jacques Chirac, morto l’ex presidente francese: aveva 86 anni

Jacques Chirac è morto. L’ex presidente francese aveva 86 anni e si è spento nella giornata di oggi, come comunicato dalla famiglia

La lunga agonia e il ritiro

86 anni e oggi la famiglia ha comuncato che questo grande comunicatore si è spento, dopo molto tempo di agonia e ricoveri in ospedale.

L’ex presidente francese era un giornalista e ministro di diversi dicasteri nonché Sindaco di Parigi. La sua salute è sempre stato il suo tallone di Achille, tanto che dopo il 2007 era progressivamente peggiorata a seguito di un ictus avvenuto nel 2005.

Nel 2015 si trovava in vacanza con la moglie in Marocco ma era dovuto rientrare urgentemente a causa di una infezione polmonare. La sua ultima apparizione pubblica è stata nel novembre del 2014.

Un minuto di silenzio da parte dell’Assemblea Nazionale e Senato francese per rendere omaggio a quest’uomo molto importante per il popolo francese:

“abbiamo appena appreso della morte di Chirac – vi chiedo di rendere omaggio osservando un minuto di silenzio”

Così Richard Ferrand ha interrotto il lavoro di tutti, con una notizia che ha spezzato loro il cuore. I deputati e membri si sono alzati e sono rimasti in silenzio, ricordando l’ex presidente.

Chi era Jacques Chiarac?

Nato il 29 novembre del 1932 a Parigi, Jacques era figlio di un dirigente che lo fa studiare in una prestigiosa scuola di Straburgo per poi intraprendere la sua lunga carriera politica sin dagli anni sessanta.

Diventa immediatamente assistente del Presidente Pompidou e poi primo ministro per il Governo Giscard.

Nel 1956 corona il suo sogno d’amore e sposa Bernadette Chodron de Courcel con la quale avrà due figlie – Laurence e Claude. La seconda conosciuta per svolgere il ruolo di addetta alle Pubbliche Relazioni del padre.

Una vita piena di successi che vanno dal Sindaco di Parigi sino alla Presidenza in Francia. I suoi provvedimenti sono ricordati ancora oggi soprattutto in ambito economic e sociale riducendo l’orario lavorativo di un’ora e portando avanti il regolamento delle unioni di fatto – anche per persone dello stesso sesso.