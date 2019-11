Chi è Jacopo Ottonello, il cantante 20enne di Savona tra i concorrenti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi

Scopriamo tutti i segreti di Jacopo Ottonello, nuovo concorrente dell’edizione 19 di Amici, entrato nella scuola di Canale 5 per il suo grande talento nel canto.

Chi è Jacopo Ottonello

Jacopo nasce e cresce a Savona, in Liguria, città che ha lasciato per la prima volta per intraprendere la nuova avventura ad Amici di Maria De Filippi.

Il giovane ha studiato presso la Scuola Media Sandro Pertini di Savona e nel frattempo ha portato avanti sia la sua passione per gli strumenti musicali, e in particolare per la chitarra, studiando al Conservatorio, che per il canto.

Fino a poco tempo fa, Jacopo lavorava per una cooperativa presso il cimitero di Savona. Ha per il momento accantonato l’attività, per intraprendere lo studio del canto nel talent show di Amici 19.

Vita privata e curiosità

Jacopo Ottonello è appassionato di calcio: da molti anni gioca nel ruolo di attaccante nella squadra del Valleggia.

Per Jacopo, in realtà, l’esperienza di Amici non è la prima ad avergli consentito di stare sotto i riflettori della tv. Il giovane, infatti, ha alle spalle alcuni provini, che purtroppo non sono stati sufficienti da garantirgli l’ingresso a varie edizioni di X Factor Italia.

Del ragazzo si hanno, per il momento, poche informazioni. I fan sono già in attesa di eventuali aggiornamenti sui social, visto che il 20enne di Savona sembra essere molto attivo online, soprattutto su Instagram. Lì, infatti, carica sporadicamente foto private e video inediti in cui si diletta nel canto e nel suono della chitarra.

Il talento del giovane Jacopo è già ravvisabile proprio da questo materiale fornito da lui spontaneamente, che gli sta permettendo di aumentare il suo seguito sui profili social personali.