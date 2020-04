L’ultima performance di Jacopo Mastrangelo è stata sulla terrazza del Campidoglio intonando Nessun Dorma.

Jacopo Mastrangelo è il ragazzo che sta incantando Roma con la sua musica. Dopo aver intonato la canzone Debora’s Theme di Ennio Morricone sui tetti di Piazza Navona, è stato raggiunto dalla sindaca Virginia Raggi. La Raggi ha voluto che il ragazzo, appena 19 enne ma già famoso sui social, suonasse la canzone Nessun Dorma di Giacomo Puccini, sulla terrazza del Campidoglio.

La sua prima apparizione poi divenuta virale, è stata l’intonazione della canzone di Morricone che fa parte della colonna sonora del film C’era una volta in America. E’ bastato poco affinché il suo video facesse il giro d’Italia. Hanno giocato un ruolo fondamentale anche le immagini suggestive di una Roma inedita: completamente deserta a causa del coronavirus.

Jacopo è un ragazzo di 19 anni, romano e con la passione della chitarra. Generalmente, suona con suo padre il quale ha voluto accompagnarlo anche sul Campidoglio.

La sindaca Raggi ha voluto premiare la sua bravura e, come si legge su Fanpage, ha detto:

“Vogliamo fare un omaggio a tutti coloro che lottano contro il coronavirus, un pensiero a tutti i nostri cari. Un omaggio di Roma ai suoi cittadini, agli italiani e a tutto il mondo. Siamo sulla terrazza del Campidoglio insieme a Jacopo Mastrangelo, il ragazzo che ci ha emozionato suonando in una Roma deserta, dai tetti di piazza Navona. In questo momento difficile per tutti noi questo vuole essere un messaggio di augurio e un segno di speranza. Uno sguardo di fiducia nel futuro. Grazie a tutti”.